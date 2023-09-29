В Уссурийске продавщица мороженого облизывала ложку, которой его накладывала

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Автор видео сообщает, что «данное действо» происходит в ларьке мороженого на улице Тимирязева уже не в первый раз.
Видимо, продавщица любит «полакомиться сладеньким».
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