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В Уссурийске продавщица мороженого облизывала ложку, которой его накладывала

В Уссурийске продавщица мороженого облизывала ложку, которой его накладывала

Автор:
29 сентября 2023 09:57
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Продавщица мороженого   люди   мороженое   облизывала ложку   продавец   
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Автор видео сообщает, что «данное действо» происходит в ларьке мороженого на улице Тимирязева уже не в первый раз.

Видимо, продавщица любит «полакомиться сладеньким».

Источник:

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Метки: Видео   Продавщица мороженого   люди   мороженое   облизывала ложку   продавец   
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3  комментария
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21k
Davy Jones Час назад
Никогда не ругай бармена и официанта, только они знают, что макали в твое блюдо.
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34k
ACU900 37 минут назад
Как говорится - не ссы в компот, там повар ноги моет
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 48 минут назад
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