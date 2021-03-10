Честно сказать, кулинар вы так себе

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Снимая процесс приготовления пищи девушка поставила керамическую посуду на конфорку газовой плиты. Затем гений от мира кулинарии решила добавить в посуду немного сметаны из холодильника.
Гений всегда должен выходить за рамки?
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И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.