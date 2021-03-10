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Честно сказать, кулинар вы так себе

Честно сказать, кулинар вы так себе (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 12:58
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Рукожоп   Юмор   видео   газовая плита   керамика   повар   фейл   
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Снимая процесс приготовления пищи девушка поставила керамическую посуду на конфорку газовой плиты. Затем гений от мира кулинарии решила добавить в посуду немного сметаны из холодильника.

Источник:

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Метки: Девушка   Рукожоп   Юмор   видео   газовая плита   керамика   повар   фейл   
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17  комментариев
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22k
Vazari 2 часа назад
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815
Александр Туманов Минуту назад
Мозгов как у хлебушка.
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15k
Теуш Алексей 3 минуты назад
Звуковой ряд шикарен! Ш-ш-ш-ш, бздынь, и-и-и-и, [мат]!
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1k
Алексей 16 минут назад
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещения дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
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12k
Serg2001 Час назад
Честно сказать, кулинар вы так себеПосмотреть
Честно сказать, кулинар вы так себе
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19k
Сергей Шишкин Serg2001 Полчаса назад
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2k
Max Lu Час назад
я бы сначала газ выключил
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seller-k Max Lu 44 минуты назад
...и подождал бы полчасика, пока посуда остывает.
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1k
ALEX Час назад
Чайник вскипел.


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9k
Алексей Час назад
Мой плиту и иди за новой сметаной
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Максим Час назад
Одни знают как в бумажном стакане воду вскипятить на открытом огне, другие не знают, что перепад температуры для керамики критичен.
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Бу Час назад
ТП
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