Не слишком удачный взрыв хлопушки развеселил девочку

Для некоторых людей хлопушка является обязательным атрибутом праздников. Молодой отец решил с помощью пиротехнического изделия сказать девочке о скором появлении у неё брата, но всё пошло не по плану. Настроение дочке глава семейства конечно поднял, но какой ценой!

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Казалось бы, что может пойти не так во время такого практически безобидного развлечения? Увидев, как опростоволосился отец, девочка начала хохотать.