Не слишком удачный взрыв хлопушки развеселил девочку

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Для некоторых людей хлопушка является обязательным атрибутом праздников. Молодой отец решил с помощью пиротехнического изделия сказать девочке о скором появлении у неё брата, но всё пошло не по плану. Настроение дочке глава семейства конечно поднял, но какой ценой!
Казалось бы, что может пойти не так во время такого практически безобидного развлечения? Увидев, как опростоволосился отец, девочка начала хохотать.
Однако вскоре её радостное настроение сменилось слезами. Девочка до последнего думала, что у неё будет младшая сестра и очень расстроилась, когда узнала о брате.
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