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Не слишком удачный взрыв хлопушки развеселил девочку

Не слишком удачный взрыв хлопушки развеселил девочку (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 08:07
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   девочка   дети   неудача   прикол   фейл   хлопушка   
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Для некоторых людей хлопушка является обязательным атрибутом праздников. Молодой отец решил с помощью пиротехнического изделия сказать девочке о скором появлении у неё брата, но всё пошло не по плану. Настроение дочке глава семейства конечно поднял, но какой ценой!

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Метки: Реакция   Юмор   видео   девочка   дети   неудача   прикол   фейл   хлопушка   
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5  комментариев
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1k
Гарри Слепнер 2 часа назад
Судя по папиной соображалке , сёстры у неё не будет.
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Алексей Андреев 4 минуты назад
Какой интересный способ дефабержирования.
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Владимир Полчаса назад
там,походу, и сына сделать не может...
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