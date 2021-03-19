Интересно, кому он по машине прилетит?

593
1
1
Мысли материальны. В этом легко убедиться, посмотрев это забавное видео. Женщина снимала плохо закрепленный знак "СТОП" и спросила, в чью же машину он прилетит. Угадайте, чья машина через несколько секунд пострадала?
Иногда лучше жевать, чем говорить. Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Чите парашютист случайно зацепился за хвост вертолета
- Смелая дамочка вместо маски натянула на лицо трусы
- Специфика наших свадеб, от которой печально и смешно
- Суровый способ укладки настенной плитки. Раз и навсегда
- Телеканал ТНТ вырезал шутку Павла Воли о фильме про «дворец Путина»
Метки: Дорожный знак Юмор видео знак неудача совпадение фейл
29
Понравилось29
Новости партнёров
Загрузка...