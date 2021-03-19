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Интересно, кому он по машине прилетит?

Интересно, кому он по машине прилетит? (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 марта 2021 10:18
Сообщество : Юмор
Метки: Дорожный знак   Юмор   видео   знак   неудача   совпадение   фейл   
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Мысли материальны. В этом легко убедиться, посмотрев это забавное видео. Женщина снимала плохо закрепленный знак "СТОП" и спросила, в чью же машину он прилетит. Угадайте, чья машина через несколько секунд пострадала?

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Метки: Дорожный знак   Юмор   видео   знак   неудача   совпадение   фейл   
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5k
JACKAL Час назад
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SerGProS 12 минут назад
Девке по губам отшлепать, чтобы не материлась
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13k
Sergey Nike 41 минуту назад
Бог не Ермошка- видит немножко!
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36k
dima423 58 минут назад
ваще огонь)))
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Борис Карабанов 58 минут назад
Ещё интереснее - современное видение согласования в предложениях.
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12k
Роман Час назад
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26k
Игорь Час назад
Вот и офуевайте, млять. Вам письмо!

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2k
Margo Игорь Полчаса назад
За рулем министр культуры Крыма, так что это не мат!
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1k
rudenkov Час назад
Не знак, а табличка.
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