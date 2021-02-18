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Парень наказал сам себя, когда решил пнуть снег

Парень наказал сам себя, когда решил пнуть снег (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 11:10
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   неудача   прикол   снег   фейл   
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Не все готовы к сюрпризам погоды в виде внезапного похолодания и снегопада. Автор этого видео решил выместить свою злость на снеге и пнул снежную корку. Однако снег нашел способ ему отомстить.

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Метки: Юмор   видео   неудача   прикол   снег   фейл   
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9  комментариев
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5k
Игорь Час назад
долбаные тик-токеры
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63k
Максим 23 минуты назад
Это все потому, что снег белый.
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2k
дед Сергей Полчаса назад
Зачем он это снимал?
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914
Шурман Полчаса назад
Лет так 5 назад собираемся с утра на работу ребенка в школу и началась беготня по дому :) короче закончилось все тем что пальцы на моей правой ноге ушли в право :) боль такая что не передать словами , слезы из глаз , поехали в скорую там снимок и говорят будем опять ломать , ну ладно вкололи анестезию и ломаю вроде бы встали нормально и опять снимок ой мужик не правильно и опять и вот так 3 раза .
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1k
lekha-fil Полчаса назад
С какого дубля получилось?
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13k
Пумба Полчаса назад
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8k
Михалыч 43 минуты назад
Такой вопль, будто этот негр сам в пропасть полетел
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35k
dima423 Час назад
блин смешно)))
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180
*опа dima423 40 минут назад
Серьёзно?
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