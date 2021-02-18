Парень наказал сам себя, когда решил пнуть снег

Не все готовы к сюрпризам погоды в виде внезапного похолодания и снегопада. Автор этого видео решил выместить свою злость на снеге и пнул снежную корку. Однако снег нашел способ ему отомстить.
Что может произойти, если вы любите надевать шнурованную обувь как калоши и в какой-то момент попытаетесь пнуть снег.
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