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Мужчина эффектно зашел в салон сотовой связи

Мужчина эффектно зашел в салон сотовой связи (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 12:48
Сообщество : Юмор
Метки: билайн   видео   падение   прикол   салон сотовой связи   фейл   
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Зашедший в салон сотовой связи мужчина был крайне огорчен встретившим его скользким полом. Звук во время просмотра ролика обязателен.

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Метки: билайн   видео   падение   прикол   салон сотовой связи   фейл   
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16  комментариев
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ALEX Час назад
На "загнивающем" западе за такое можно несколько миллионов долларов отсудить у компании которой принадлежит этот магазин.
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4k
ПЕТР Минуту назад
Вообщето, порядочный гопник в таком случае, нижний брейданс бы крутанул.
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15k
Александр 12 минут назад
Он выбрал лучшее место для падения- ща ему наложат гипс с армированием из Нокий 3310...
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1k
Дмитрий Полчаса назад
-Что у Вас здесь происходит?
- Пол помыли!
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65k
Варакин Алексей 57 минут назад
Эффектно зайти -большое искусство!
Ссылка coub.com
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20k
Батончик с маком Час назад
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4k
onebibis Час назад
Продавец наверно такая сидит и на листочке смайлики
и галочки рисует. Опа, пятый сегодня!
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26k
Игорь Час назад
Ссылка www.youtube.com
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