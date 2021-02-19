Мужчина эффектно зашел в салон сотовой связи

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Зашедший в салон сотовой связи мужчина был крайне огорчен встретившим его скользким полом. Звук во время просмотра ролика обязателен.
-Что у вас здесь происходит?!
-Телефоны продаём...
В видео присутствует ненормативная лексика.
-Телефоны продаём...
В видео присутствует ненормативная лексика.
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