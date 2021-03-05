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Мужчина засиял от счастья после своей спонтанной покупки

Мужчина засиял от счастья после своей спонтанной покупки (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 13:08
Сообщество : Животные
Метки: Радость   Реакция   видео   животные   милота   мужчина   покупка   утка   
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Женщина отправила мужа в магазин за собачьим кормом и была очень удивлена его неожиданной покупке. Милота, да и только.

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Метки: Радость   Реакция   видео   животные   милота   мужчина   покупка   утка   
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9  комментариев
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8k
Sasa 59 минут назад
Ну куда он ему? А потом взрослого съедят...
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Вепс 10 минут назад
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Vlad 11 минут назад
утки это не только ценный пух, перья и веселое гоготание, но и...
первое и второе блюдо. Но надо ждать и кормить, кормить и кормить эту милоту. А вооще знавал я одного мужика - разводить стал кролей. Ну и чего- ни убить, ни съесть не мог.
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1k
lekha-fil 11 минут назад
Это не щенок и не кот, кто не выращивал, тот радуется.
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33k
kalinser 43 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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