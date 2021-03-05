Мужчина засиял от счастья после своей спонтанной покупки

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Женщина отправила мужа в магазин за собачьим кормом и была очень удивлена его неожиданной покупке. Милота, да и только.
Он буквально светится от счастья.
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первое и второе блюдо. Но надо ждать и кормить, кормить и кормить эту милоту. А вооще знавал я одного мужика - разводить стал кролей. Ну и чего- ни убить, ни съесть не мог.