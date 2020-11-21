Горилла попыталась помочь взлететь раненой птице

Через несколько секунд горилла начала нежно подталкивать птицу, провоцируя её взмахнуть крыльями.



Однако, потратив минуту на ухаживания за птицей, горилла, похоже, поняв, что в этом случае она существу никак не может помочь, просто взяла и ушла по своим делам.



«Было удивительно наблюдать то, что такое большое животное может быть таким нежным», — рассказала свидетельница произошедшего, которая и сняла это удивительное видео.



«Он подошёл к птице и очень осторожно попытался заставить её взлететь, — добавила она. — Когда же птица не улетела, горилла ушла, даже не причинив ей вреда.»



Предполагается, что птица просто врезалась в стекло вольера во время полёта, после чего вырубилась.