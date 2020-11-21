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Горилла попыталась помочь взлететь раненой птице

Горилла попыталась помочь взлететь раненой птице (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 ноября 2020 09:13
Сообщество : Животные
Метки: видео   горилла   животные   забота   милота   птичка   фото   
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В замечательном видео ниже горилла попыталась помочь раненой птице.

Источник:

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Метки: видео   горилла   животные   забота   милота   птичка   фото   
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