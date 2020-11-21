Горилла попыталась помочь взлететь раненой птице

В замечательном видео ниже горилла попыталась помочь раненой птице.
Эти кадры из зоопарка в Новом Южном Уэльсе, Австралия, были сняты 17 ноября.
В ролике горилла не спеша приблизилась к лежащей на траве травмированной птице. Животное наклонилось и положило свою голову рядом с пернатым, словно пытаясь детально разобраться, что же с малышкой не так.
В ролике горилла не спеша приблизилась к лежащей на траве травмированной птице. Животное наклонилось и положило свою голову рядом с пернатым, словно пытаясь детально разобраться, что же с малышкой не так.
Через несколько секунд горилла начала нежно подталкивать птицу, провоцируя её взмахнуть крыльями.
Однако, потратив минуту на ухаживания за птицей, горилла, похоже, поняв, что в этом случае она существу никак не может помочь, просто взяла и ушла по своим делам.
«Было удивительно наблюдать то, что такое большое животное может быть таким нежным», — рассказала свидетельница произошедшего, которая и сняла это удивительное видео.
«Он подошёл к птице и очень осторожно попытался заставить её взлететь, — добавила она. — Когда же птица не улетела, горилла ушла, даже не причинив ей вреда.»
Предполагается, что птица просто врезалась в стекло вольера во время полёта, после чего вырубилась.
Однако, потратив минуту на ухаживания за птицей, горилла, похоже, поняв, что в этом случае она существу никак не может помочь, просто взяла и ушла по своим делам.
«Было удивительно наблюдать то, что такое большое животное может быть таким нежным», — рассказала свидетельница произошедшего, которая и сняла это удивительное видео.
«Он подошёл к птице и очень осторожно попытался заставить её взлететь, — добавила она. — Когда же птица не улетела, горилла ушла, даже не причинив ей вреда.»
Предполагается, что птица просто врезалась в стекло вольера во время полёта, после чего вырубилась.
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