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Рождественский подарок на ёлке

Рождественский подарок на ёлке (4 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2020 09:49
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   елка   животные   история   коала   милота   фото   
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Коала ​​пробралась в дом в Южной Австралии и устроилась на ее рождественской елке.

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Метки: в мире   видео   елка   животные   история   коала   милота   фото   
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29k
Volga_34 3 часа назад
Рождественский подарок на ёлке
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681
Тамара Коршунова Час назад
Ничего себе,как она рычала. Как приличная собака... И кусается же...
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