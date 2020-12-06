Рождественский подарок на ёлке

Нового года с нетерпением ждут не только люди, но и животные. Стоило жительнице Южной Австралии Аманде Маккомрик нарядить рождественскую ёлку, как в её доме оказался незваный гость.





К Аманде домой неожиданно проникла коала. И эту красавицу обнаружили не где-то в укромном уголке, а прямо у макушки наряженной к празднику ёлки. Зверька никак не смутил тот факт, что хозяйка была дома, и он без всякого стеснения забрался на рождественское дерево. Вероятно, внимание коалы привлекли украшения, и потому ей никак не хотелось покидать уютное местечко в окружении ярких игрушек и светящихся гирлянд.