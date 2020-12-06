Рождественский подарок на ёлке

Коала пробралась в дом в Южной Австралии и устроилась на ее рождественской елке.
Нового года с нетерпением ждут не только люди, но и животные. Стоило жительнице Южной Австралии Аманде Маккомрик нарядить рождественскую ёлку, как в её доме оказался незваный гость.
К Аманде домой неожиданно проникла коала. И эту красавицу обнаружили не где-то в укромном уголке, а прямо у макушки наряженной к празднику ёлки. Зверька никак не смутил тот факт, что хозяйка была дома, и он без всякого стеснения забрался на рождественское дерево. Вероятно, внимание коалы привлекли украшения, и потому ей никак не хотелось покидать уютное местечко в окружении ярких игрушек и светящихся гирлянд.
К Аманде домой неожиданно проникла коала. И эту красавицу обнаружили не где-то в укромном уголке, а прямо у макушки наряженной к празднику ёлки. Зверька никак не смутил тот факт, что хозяйка была дома, и он без всякого стеснения забрался на рождественское дерево. Вероятно, внимание коалы привлекли украшения, и потому ей никак не хотелось покидать уютное местечко в окружении ярких игрушек и светящихся гирлянд.
Коала была поймана с поличным, но даже это не заставило её удрать как можно скорее
Поскольку коала не спешила уходить, Аманде пришлось позвонить в специальную службу по спасению коал (да, в Австралии такая есть). История о том, как коала проникла в жилой дом, взобралась на рождественскую ёлку и не желает уходить, казалась для сотрудников службы неудачной шуткой!
Специалисты всё же приехали и увидели эту смешную картину своими глазами. Снять коалу с рождественской ёлки оказалось не так-то просто: она цеплялась за ветки, тянула ёлку за собой и недовольно ворчала.
Специалисты всё же приехали и увидели эту смешную картину своими глазами. Снять коалу с рождественской ёлки оказалось не так-то просто: она цеплялась за ветки, тянула ёлку за собой и недовольно ворчала.
После того, как Дафни сняли с ёлки, её конечно же выпустили на свободу.
Будем надеяться, что это рождественское приключение зарядило её новогодним настроением.
Будем надеяться, что это рождественское приключение зарядило её новогодним настроением.
Упрямице дали имя Дафни и поспешили отпустить её на волю
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