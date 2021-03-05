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Мужчина рассказал, как он очень экономно и безопасно путешествует в разные страны

Мужчина рассказал, как он очень экономно и безопасно путешествует в разные страны (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 12:39
Сообщество : Путешествия
Метки: видео   прикол   путешествие   теракт   туризм   хитрости   черный юмор   
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Герой уличного подкаста рассказал ведущим о своем необычном хобби. Он едет в страну после того, как в ней произошли определенные события и очень выгодно отдыхает. Способ действительно рабочий, однако подойдет и понравится далеко не всем.

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Метки: видео   прикол   путешествие   теракт   туризм   хитрости   черный юмор   
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