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Герой уличного подкаста рассказал ведущим о своем необычном хобби. Он едет в страну после того, как в ней произошли определенные события и очень выгодно отдыхает. Способ действительно рабочий, однако подойдет и понравится далеко не всем.
Как бюджетно путешествовать во многие страны.
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