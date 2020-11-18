Как быстро уснуть за 1 минуту

Медитация – еще один способ ускорить процесс засыпания, пришедший в европейские страны благодаря распространению йогических практик. Суть медитации: представить определенный сюжет и полностью на нем сконцентрироваться. Сюжеты должны быть простыми и приятными.



Шар на воде. Для этой медитации нужно представить озеро. На его волнах покачивается шар. Если шар начинает тонуть или волны уносят его, его мысленно следует вернуть на место и внимательно рассматривать. Все лишние мысли, отвлекающие от шара, нужно прогонять.

Полная чаша. Нужно представить красивую чашу, наполненную водой. Как только вода начнет переливаться через край, или чаша пошатнется, ее следует вернуть в изначальное положение и удерживать так.



Букет. Нужно представить букет любых цветов. Все бутоны закрыты. Мысленно их следует по очереди открывать, внимательно рассматривая каждый цветок. Практика показывает, что уснуть получится до того, как все цветы раскроются.