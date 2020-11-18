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Как быстро уснуть за 1 минуту

Как быстро уснуть за 1 минуту (4 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2020 10:31
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Как уснуть за 1 минуту   Хитрость   видео   люди   отдых   советы   сон   фото   
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Когда времени на сон мало, важно уснуть как можно скорее. Основная причина, мешающая уснуть – навязчивые мысли. Они мешают расслабиться, заставляют мозг активно работать и воруют драгоценные минут сна. Чтобы не думать, как быстро уснуть за 1 минуту, а сразу лечь и уснуть, можно использовать несколько простых, но действенных приемов.

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Метки: Как уснуть за 1 минуту   Хитрость   видео   люди   отдых   советы   сон   фото   
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23k
семён Час назад
Как быстро уснуть за 1 минуту
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17k
SerGProS 11 минут назад
Считаю пост полезным. В институтские годы мог стоя спать. Сейчас - чего только в голову не лезет, от "как доделать ремонт" и "как устроятся дети" до "какого, хрена лист на крыше мдки из ЖКО не прибили - дребезжит на ветру"
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6k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
- Не могу уснуть полночи. Считаю баб, с которыми переспал - не помогает.
- Баб? А почему не овец?
- Ой, да там было-то всего один раз...
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9k
Eltiftel 59 минут назад
рецепт засыпания прост - подъем 6.40, отбой в 00.30....
всё остальнео время въ"бывать как лошадь, с перерывом на обед
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6k
Саша Смирнов Eltiftel Полчаса назад
На корабле я засыпал быстро.
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414
евгений Час назад
я уже несколько лет засыпаю под документалки о космосе, квантовой механике и подобной ху*не. причём не важно, насколько я устал.
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25k
Acu900 2 часа назад
Эти посты пишут те, кто физически никогда не работал. Вот если автору отпахать смену на заводе или просто грузчиком, или на любой другой работе где требуются физические усилия,вот тогда и посмотрим как быстро автор уснет без всяких снотворных...
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17k
SerGProS Acu900 16 минут назад
С возрастом помимо болячек не дающих спать еще и мысли обо всем на свете..Как бы ты долго и тяжело не работал
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925
Шурман 2 часа назад
Опять херня :) после того как я прочитал пост на каком боку сцука лучше спать я пол ночи не мог уснуть думая что сука не так лег :)
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