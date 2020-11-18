Когда времени на сон мало, важно уснуть как можно скорее. Основная причина, мешающая уснуть – навязчивые мысли. Они мешают расслабиться, заставляют мозг активно работать и воруют драгоценные минут сна. Чтобы не думать, как быстро уснуть за 1 минуту, а сразу лечь и уснуть, можно использовать несколько простых, но действенных приемов.
Как быстро уснуть за 1 минуту при помощи искусственной усталости
«Отключить» мозг, заставить его не думать – сложный, но действенный метод. Достаточно включить фоном медленную музыку или аудиокнигу и вслушиваться в текст. Он должна быть не интересным, иначе сюжет, наоборот, увлечет и помешает уснуть. Монотонный, невыразительный голос рассказчика вызовет утомление и подействует как снотворное. Вместо прослушивания аудио можно попробовать отвлечься на умственные упражнения: складывать в уме большие числа. Необходимость концентрироваться утомит очень быстро.
Как быстро уснуть за 1 минуту при помощи дыхательных практик
Дыхание на счет используют йоги. Самая популярная и простая методика «4-7-8». 4 секунды – глубокий вдох, потом на 7 секунд задержать дыхание, и 8 секунд медленно выдыхать. Такое дыхание замедляет ритм сердца, и человек засыпает гораздо быстрее. Способ достаточно простой, и к нему часто относятся скептически, но многочисленные исследования доказывают его эффективность: «4-7-8» помогает засыпать 70% испытуемых.
Как быстро уснуть за 1 минуту при помощи медитации
Медитация – еще один способ ускорить процесс засыпания, пришедший в европейские страны благодаря распространению йогических практик. Суть медитации: представить определенный сюжет и полностью на нем сконцентрироваться. Сюжеты должны быть простыми и приятными.
Шар на воде. Для этой медитации нужно представить озеро. На его волнах покачивается шар. Если шар начинает тонуть или волны уносят его, его мысленно следует вернуть на место и внимательно рассматривать. Все лишние мысли, отвлекающие от шара, нужно прогонять.
Полная чаша. Нужно представить красивую чашу, наполненную водой. Как только вода начнет переливаться через край, или чаша пошатнется, ее следует вернуть в изначальное положение и удерживать так.
Букет. Нужно представить букет любых цветов. Все бутоны закрыты. Мысленно их следует по очереди открывать, внимательно рассматривая каждый цветок. Практика показывает, что уснуть получится до того, как все цветы раскроются.
Шар на воде. Для этой медитации нужно представить озеро. На его волнах покачивается шар. Если шар начинает тонуть или волны уносят его, его мысленно следует вернуть на место и внимательно рассматривать. Все лишние мысли, отвлекающие от шара, нужно прогонять.
Полная чаша. Нужно представить красивую чашу, наполненную водой. Как только вода начнет переливаться через край, или чаша пошатнется, ее следует вернуть в изначальное положение и удерживать так.
Букет. Нужно представить букет любых цветов. Все бутоны закрыты. Мысленно их следует по очереди открывать, внимательно рассматривая каждый цветок. Практика показывает, что уснуть получится до того, как все цветы раскроются.
Расслабление мышц
Усталость мешает быстро уснуть. Парадоксально, но именно само напряжение в мышцах не дает телу расслабиться. Можно попробовать расслабить их сознательно. Для этого нужно по очереди, начиная с шеи, проанализировать состояние мышц. Если где-то ощущается зажатие, напряжение – нужно поменять положение тела, пока неприятное чувство не уйдет. Возможно, придется несколько раз сменить позу, но в итоге
Точечный массаж
Массаж акупунктурных точек действует на организм, как легкое седативное лекарство. Нужно по очереди массировать точки над висками и над переносицей, над бровями и за ушными раковинами. Указательными пальцами осторожно, но ощутимо нажимать по очереди на каждую точку 10-15 раз, пока кожа под пальцами не разогреется. Точечный массаж расслабляет очень быстро. Дышать следует глубоко и медленно, глаза держать закрытыми, стараться лежать прямо и неподвижно.
Способность быстро засыпать можно выработать, главное знать, как. Чтобы быстро уснуть за 1 одну минуту нужно соблюдать режим сна. Важно привыкнуть ложиться, и вставать в одно и то же время. Нельзя сбивать режим в выходные дни, иначе привычка не выработается. Для достижения результата потребуется 21 день, а через 30 дней привычка закрепится.
Способность быстро засыпать можно выработать, главное знать, как. Чтобы быстро уснуть за 1 одну минуту нужно соблюдать режим сна. Важно привыкнуть ложиться, и вставать в одно и то же время. Нельзя сбивать режим в выходные дни, иначе привычка не выработается. Для достижения результата потребуется 21 день, а через 30 дней привычка закрепится.
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