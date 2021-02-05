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Мародёры растаскивают товар из перевернувшейся фуры

Мародёры растаскивают товар из перевернувшейся фуры (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2021 10:22
Сообщество : Криминал
Метки: видео   грабеж   люди   мародер   фура   
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Автолюбитель запечатлел довольно грустное зрелище. Фура вылетела с трассы и рассыпала перевозимый груз. Мародеры воспользовались моментом и прибрали к рукам разбросанные товары.

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Метки: видео   грабеж   люди   мародер   фура   
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402
Рафаэль Час назад
Реально сука мародеры
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29k
Korolev 22 минуты назад
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1k
Alexes Полчаса назад
Ублюдки...
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1k
Валерий Полчаса назад
Памперсы тебе надо?!Да чтоб ты всю жизнь под себя ходил,шакал!
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4k
Станислав Полчаса назад
Номера машины есть. Привлечь по статье - кража. Ушлепки конченные.
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21k
Vazari Полчаса назад
Увы, но это заложено в самой природе человека. Причем независимо от страны. Ну, за редким исключением.
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1k
ALEX 36 минут назад
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11k
KOSTELLO 43 минуты назад
Это, наверное те, кто больше всех вопит, что страну разворовали.
Падаль, блэт
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9k
котегRUS 49 минут назад
Что он там, памперсы тащил ?
насувать этому уроду и всем остальным во все щели эти памперсы..
позорники сраные..
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9k
Алексей 52 минуты назад
Люди (не все) реально животными становятся,у меня как хозяина груза на пачке с тонколистовым аллюминием лопнула стяжка и листы пошли с открытой фуры порхать по дороге,я обосрался думая,что тонкий лист машины посечет или не дай Бой людей Так эти животные останавливаются и в наглую скручивают листы в рулоны и в багажники рассовывают Черти
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35k
parallax 55 минут назад
Есть видео, имеются госномера транспортных средств и лица мародёров.
Дело только за прокуратурой.
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2k
Агасфер 58 минут назад
А потом говорят, что евреи разворовали страну ;-)
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422
Serg Dex Час назад
Статьи УК они растаскивают.
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