Мародёры растаскивают товар из перевернувшейся фуры

Автолюбитель запечатлел довольно грустное зрелище. Фура вылетела с трассы и рассыпала перевозимый груз. Мародеры воспользовались моментом и прибрали к рукам разбросанные товары.
Инцидент предположительно произошел на трассе М5 Е30 Кузнецк - Сызрань. Присутствует ненормативная лексика.
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Падаль, блэт
насувать этому уроду и всем остальным во все щели эти памперсы..
позорники сраные..
Дело только за прокуратурой.