Грабители решили проблему простудившейся девушки

Страдающая насморком девушка воспользовалась бумажной салфеткой и начала задумываться, где её выбросить. К её счастью мимо проезжали грабители и решили эту проблему.
Даже грабители бывают полезными!
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девушка из подъезда вечером выходит с пакетом с мусором, а вор выхватывает пакет и убегает ))
-Анализы сдавать.
-Да, а что у вас в литровой банке?
-Это же моча на анализ
-Хо, а зачем так много-то?
- А что жалко что ли?
...
- Абраам, ну что сдали анализы?
- Да, сдал.
- А чего банку с мочой назад несёте?
- Вы не поверите, оказалось в моей моче много сахара.