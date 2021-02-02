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Грабители решили проблему простудившейся девушки

Грабители решили проблему простудившейся девушки (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 09:46
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   видео   грабеж   грабитель   насморк   прикол   
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Страдающая насморком девушка воспользовалась бумажной салфеткой и начала задумываться, где её выбросить. К её счастью мимо проезжали грабители и решили эту проблему.

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Метки: Девушка   видео   грабеж   грабитель   насморк   прикол   
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5  комментариев
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14k
Kvadro 2 часа назад
мне одному показалось, что это старая постанова в новом виде
девушка из подъезда вечером выходит с пакетом с мусором, а вор выхватывает пакет и убегает ))
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3k
Юра Гагарин 40 секунд назад
-Абраам, куда вы так рано пошли?
-Анализы сдавать.
-Да, а что у вас в литровой банке?
-Это же моча на анализ
-Хо, а зачем так много-то?
- А что жалко что ли?
...
- Абраам, ну что сдали анализы?
- Да, сдал.
- А чего банку с мочой назад несёте?
- Вы не поверите, оказалось в моей моче много сахара.
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2k
Ям Час назад
значит в соплях есть что-то ценное.
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12k
Объект реальности Ям 38 минут назад
кокс еще не растворенный.
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