Таец пришел на помощь своей девушке, на которую в магазине напал насильник

В Таиланде в один из продуктовых магазинов зашел мужчина и предложил молодой продавщице заняться с ним сексом. Девушка пригрозила ему своим отцом-полицейским и, как ей показалось, прогнала неизвестного. На всякий случай она решила позвонить своему молодому человеку и попросила подойти. Как оказалось, не зря. Извращенец вскоре вернулся и напал на неё.
Он повалил девушку на пол и приготовился воплотить в жизнь грязные фантазии. К счастью, этого не произошло. Вовремя подоспевший парень помог своей возлюбленной освободиться и дал отпор насильнику.
Источник:
Ссылки по теме:
- Дерзкое ограбление ювелирного магазина в Брянской области
- Вооруженный мужчина достойно встретил грабителей
- Вооруженный преступник попытался ограбить кассира, но женщина не испугалась его
- Вооруженный скалкой мужчина ограбил салон сотовой связи
- Уличный грабитель пожалел, что вырвал сумку из рук женщины
51
Понравилось51
Новости партнёров
Загрузка...