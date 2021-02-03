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Таец пришел на помощь своей девушке, на которую в магазине напал насильник

Таец пришел на помощь своей девушке, на которую в магазине напал насильник (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 10:27
Метки: азиаты   азия   видео   люди   нападение   ограбление   таиланд   
1683
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В Таиланде в один из продуктовых магазинов зашел мужчина и предложил молодой продавщице заняться с ним сексом. Девушка пригрозила ему своим отцом-полицейским и, как ей показалось, прогнала неизвестного. На всякий случай она решила позвонить своему молодому человеку и попросила подойти. Как оказалось, не зря. Извращенец вскоре вернулся и напал на неё.

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Метки: азиаты   азия   видео   люди   нападение   ограбление   таиланд   
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7  комментариев
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12k
Объект реальности 44 минуты назад
чет не очень у них с тайским боксом.
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33k
jonnyD 5 минут назад
Нет , как то ... Все таки Тайланд .. по закону жанра продавщица должна была оказаться "леди бой" и жестко трахнуть насильника .
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15k
Александр 16 минут назад
Ожидание vs Реальность. Оказывается, в Китае не все владеют Кунг-Фу, а в Тае, Тайским боксом....
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26k
Антон Полчаса назад
Её душат, а она сотку из рук не выпускает, что бы не разбить. Прикольное поколение.
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1k
Крабик 37 минут назад
ожидал увидеть тайский бокс, а увидел какое то гейквандо
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228
fda Час назад
Странно, что тайка отказала, на халяву хотел, наверное. Предложил бы деньжат, накормил и шорт-тайм, а там, глядишь бы, и денег не взяла. Жаль, продолжения не видать, шоу тайских боксёров в Минисиаме довольно эффектное.
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12k
Сергей Час назад
Я знаю, что тайцы в драке бьют до тех пор, пока оппонент не отключиться, и в догонку ещё два-три раза ногой по голове.
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