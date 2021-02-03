Таец пришел на помощь своей девушке, на которую в магазине напал насильник

В Таиланде в один из продуктовых магазинов зашел мужчина и предложил молодой продавщице заняться с ним сексом. Девушка пригрозила ему своим отцом-полицейским и, как ей показалось, прогнала неизвестного. На всякий случай она решила позвонить своему молодому человеку и попросила подойти. Как оказалось, не зря. Извращенец вскоре вернулся и напал на неё.

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