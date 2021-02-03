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Эффектные проводы пожарного на пенсию

Эффектные проводы пожарного на пенсию (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 10:47
Метки: видео   интересно   люди   пожарные   пожарный   ритуал   традиция   
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По старой пожарной традиции сотрудники одной из пожарных частей провели церемонию проводов своего коллеги на пенсию. Мужчину торжественно облили на морозе водой из пожарного рукава.

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Метки: видео   интересно   люди   пожарные   пожарный   ритуал   традиция   
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