Эффектные проводы пожарного на пенсию

По старой пожарной традиции сотрудники одной из пожарных частей провели церемонию проводов своего коллеги на пенсию. Мужчину торжественно облили на морозе водой из пожарного рукава.
Подобным образом с уходящего на заслуженный отдых пожарного "смывают" накопившиеся за годы службы сажу и копоть.
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