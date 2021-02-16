Ванная комната в небоскребе во время землетрясения

Жительница Японии опубликовала в сети видео, снятое в ванной комнате в небоскребе во время землетрясения. На опубликованных кадрах видно, как на пол выплескивается большое количество воды.
Землетрясение произошло 13 февраля и было оценено в 7,1 балла.
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