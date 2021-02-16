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Ванная комната в небоскребе во время землетрясения

Ванная комната в небоскребе во время землетрясения (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2021 09:57
Метки: Япония   ванна   видео   землетрясение   интересно   люди   
1367
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Жительница Японии опубликовала в сети видео, снятое в ванной комнате в небоскребе во время землетрясения. На опубликованных кадрах видно, как на пол выплескивается большое количество воды.

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Метки: Япония   ванна   видео   землетрясение   интересно   люди   
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2k
LekS Час назад
А такое окно в ванной обязательно делать?
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9k
Борис Азачемвам 3 секунды назад
Толково дома строят.
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0
Chuvirlovodoved 38 минут назад
Аквариум вообще развалится?
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4k
Александр Иванов 49 минут назад
Мой сосед снизу сдох бы от злости.
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42k
Цыц тут у меня Александр Иванов 48 минут назад
Судя по всему, там стоит трап в полу сделана нормальная гидроизоляция.
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16
aleks рига эвакуатор +37123552552 56 минут назад
знали бы они как машину от снега чистить каждое утро!
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