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"Я при исполнении": нервный тип накинулся на дам, перегородивших дорогу во дворе

"Я при исполнении": нервный тип накинулся на дам, перегородивших дорогу во дворе

Автор:
05 декабря 2022 10:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Двор   Москва   видео   инцидент   конфликт   люди   
293
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Несколько автомобилистов не поделили дорогу в одном из московских дворов у метро "Коньково". Мужчина вышел из машины и начал угрожать.

"У меня предписание убивать сразу!"

Не обманул. Исполняет на отлично. Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: Двор   Москва   видео   инцидент   конфликт   люди   
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9  комментариев
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16k
сеньор Леонсио 40 минут назад
Очень сильно в образ вошел,явно чем то вдохновлялся.
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6k
Психологическая поддержка 8 минут назад
Ок, а че [мат] на аварийке никого не бесит?
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3k
Денис 14 минут назад
Ой мляяя.
Фееричный клоун.
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6k
Roman 18 минут назад
Не поубивали друг друга? Ну и ладушки - государство спокойно.
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50k
dima423 19 минут назад
Дукалис, ты?))
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2k
Р Х 23 минуты назад
От кого предписание? От тараканов в голове?
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627
Nik Nik 24 минуты назад
Наркоту по закладкам развозит..?....))
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6k
Дмитрий 38 минут назад
Не ну а вдруг(может же быть вдруг?) у него действительно "предписание"? )))) .....в дурку.
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1k
Александр Потёмкин 40 минут назад
"При исполнении..." чего?!!!

Хотя, по "лексике" 90-х, "исполняет" на "5"
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