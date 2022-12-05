"Я при исполнении": нервный тип накинулся на дам, перегородивших дорогу во дворе

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Несколько автомобилистов не поделили дорогу в одном из московских дворов у метро "Коньково". Мужчина вышел из машины и начал угрожать.
"У меня предписание убивать сразу!"
Не обманул. Исполняет на отлично. Видео содержит ненормативную лексику.
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Фееричный клоун.
Хотя, по "лексике" 90-х, "исполняет" на "5"