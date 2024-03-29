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В Москве пассажир не успел забежать в вагон метро и от злости повредил дверь

В Москве пассажир не успел забежать в вагон метро и от злости повредил дверь

Автор:
29 марта 2024 13:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Метро   Москва   Россия   инцидент   люди   пассажир   
948
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В Москве на станции метро «Киевская» мужчина попытался забежать в вагон в последний момент. Он не успел и от злости пнул по стеклянным дверям. В результате одна из них оказалась повреждена.

Мужчину оперативно задержали. Теперь ему грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо до трёх месяцев ареста.

Прокуратура московского метрополитена сообщает:

"На платформе станции "Киевская" Московского метрополитена 47-летний мужчина, действуя из хулиганских побуждений, умышленно ударил ногой по левой стеклянной створке дверного проема вагона электропоезда, разбив ее.

Злоумышленник установлен, его действия квалифицированы по ст. 214 УК РФ (вандализм). Привлечение фигуранта к уголовной ответственности, а также возмещение ущерба, причиненного преступлением, на контроле".

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Метки: Метро   Москва   Россия   инцидент   люди   пассажир   
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9  комментариев
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20k
Алексей Полчаса назад
А помимо штрафа будет ещё стоимость восстановления двери от метрополитена, на соточку мужик попал из-за проблем с психикой
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16k
ron Минуту назад
отомстил, петух ))
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27k
Батончик 11 минут назад
Может он просто хотел поджопник зарядить, вошедшему перед ним
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30k
Serg2001 13 минут назад
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20k
Сергей Шишкин 14 минут назад
Психованный придурок. В метро поезда ходят раз в 3-4 минуты, соскучиться не успеешь.
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24k
sanchesS80 19 минут назад
Что за двери делают. Попробуй как повреди так дверь в старом вагоне метро.
А так - психанул маленько, думаю штраф выкатят, да отпустят. Ну и плюс иск от метрополитена.
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328
Serg 24 минуты назад
Распогодилась погода, разуродились уроды...
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8k
Alex Полчаса назад
На кол пид**ра
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3616 постов (3572 в горячем)

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