В Москве пассажир не успел забежать в вагон метро и от злости повредил дверь

В Москве на станции метро «Киевская» мужчина попытался забежать в вагон в последний момент. Он не успел и от злости пнул по стеклянным дверям. В результате одна из них оказалась повреждена.
Мужчину оперативно задержали. Теперь ему грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо до трёх месяцев ареста.
Прокуратура московского метрополитена сообщает:
"На платформе станции "Киевская" Московского метрополитена 47-летний мужчина, действуя из хулиганских побуждений, умышленно ударил ногой по левой стеклянной створке дверного проема вагона электропоезда, разбив ее.
Злоумышленник установлен, его действия квалифицированы по ст. 214 УК РФ (вандализм). Привлечение фигуранта к уголовной ответственности, а также возмещение ущерба, причиненного преступлением, на контроле".
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А так - психанул маленько, думаю штраф выкатят, да отпустят. Ну и плюс иск от метрополитена.