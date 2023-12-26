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Пьяный мужчина порезал пассажира в московском метро

Пьяный мужчина порезал пассажира в московском метро

Автор:
26 декабря 2023 10:55
Метки: Видео   Метро   Москва   инцидент   конфликт   люди   пассажир   поезд   
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В Москве в отношении 24-летнего мужчине возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Между пассажирами произошел словесный конфликт, перешедший в потасовку. Задержанный достал предмет, похожий на нож.

МВД МЕДИА сообщает:

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"Отделом дознания УВД на Московском метрополитене в отношении 24-летнего жителя столицы, грубо нарушившего общественный порядок, возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.

24 декабря около 15:00 злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Китай-город» до станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии, начал нецензурно выражаться в сторону двоих пассажиров, вследствие чего возник словесный конфликт, перешедший в потасовку.

В ходе выяснения отношений подозреваемый достал предмет, похожий на нож. Граждане попытались выхватить его, опасаясь возможных тяжких последствий. В результате один из них получил резаную рану руки. Пострадавший осмотрен медиками, его жизни и здоровью ничего не угрожает.


При содействии сотрудников ведомственной охраны Правительства Москвы зачинщик был задержан сразу же на месте происшествия и доставлен в отдел полиции. Изъятый предмет направлен на исследование в ЭКЦ УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия. По установлению всех обстоятельств произошедшего действиям всех участников конфликта будет дана соответствующая правовая оценка."

Источник:

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Метки: Видео   Метро   Москва   инцидент   конфликт   люди   пассажир   поезд   
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6  комментариев
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FreelancerND 37 минут назад
Ну, вообще-то если достал нож - это уже покушение на убийство. Иначе зачем он нож доставал?
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2k
Илья 2 минуты назад
Я достал пистолет и выстрелил в оппонента . Сразу же понятно что хулиганство.
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13k
Rus77 24 минуты назад
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10k
Дмитрий Полчаса назад
Как мгновенно появились те, которых обычно долго ждут! Прям удивительно!
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17k
Совранский Полчаса назад
Вывел из вагона красиво))
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