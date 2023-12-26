Пьяный мужчина порезал пассажира в московском метро

В Москве в отношении 24-летнего мужчине возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Между пассажирами произошел словесный конфликт, перешедший в потасовку. Задержанный достал предмет, похожий на нож.
МВД МЕДИА сообщает:
"Отделом дознания УВД на Московском метрополитене в отношении 24-летнего жителя столицы, грубо нарушившего общественный порядок, возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.
24 декабря около 15:00 злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Китай-город» до станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии, начал нецензурно выражаться в сторону двоих пассажиров, вследствие чего возник словесный конфликт, перешедший в потасовку.
В ходе выяснения отношений подозреваемый достал предмет, похожий на нож. Граждане попытались выхватить его, опасаясь возможных тяжких последствий. В результате один из них получил резаную рану руки. Пострадавший осмотрен медиками, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
При содействии сотрудников ведомственной охраны Правительства Москвы зачинщик был задержан сразу же на месте происшествия и доставлен в отдел полиции. Изъятый предмет направлен на исследование в ЭКЦ УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве.
В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия. По установлению всех обстоятельств произошедшего действиям всех участников конфликта будет дана соответствующая правовая оценка."
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