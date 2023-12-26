Пьяный мужчина порезал пассажира в московском метро

МВД МЕДИА сообщает:

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"Отделом дознания УВД на Московском метрополитене в отношении 24-летнего жителя столицы, грубо нарушившего общественный порядок, возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.

24 декабря около 15:00 злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Китай-город» до станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии, начал нецензурно выражаться в сторону двоих пассажиров, вследствие чего возник словесный конфликт, перешедший в потасовку.

В ходе выяснения отношений подозреваемый достал предмет, похожий на нож. Граждане попытались выхватить его, опасаясь возможных тяжких последствий. В результате один из них получил резаную рану руки. Пострадавший осмотрен медиками, его жизни и здоровью ничего не угрожает.