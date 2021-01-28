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"Я муж": житель Воронежской области избил поругавшегося с его женой мужчину плоскогубцами

"Я муж": житель Воронежской области избил поругавшегося с его женой мужчину плоскогубцами (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2021 10:34
Метки: Павловск   видео   драка   избиение   конфликт   плоскогубцы   
1590
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В городе Павловск, Воронежская область, на кассе в торговом центре поругались мужчина и женщина. Из-за чего возник конфликт неизвестно, однако женщина успела пригрозить оппоненту своим мужем. В итоге воинственный муж с плоскогубцами в руках пришел к ней на выручку на парковке.

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Метки: Павловск   видео   драка   избиение   конфликт   плоскогубцы   
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10k
Антон Семёныч 3 часа назад
Сто процентов, конфликт затеяла шкурятина. По её розовому одеянию сразу понятно к какой касте это тело принадлежит. Очередная, о.х.у.е.вшая от собственной исключительности инстасосалка!
По-любому у нее есть страничка с "гламурными" фотками .
А сохатый клиторолиз, готов без разбора ринуться в бой за своё право, отлизать ей вечером в очередной раз!!!
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2k
АБЕЗЬЯН 8 минут назад
Изподтишка петух линейный ударил...
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11k
KOSTELLO 17 минут назад
Очень странно, что потерпевший не имеет претензий.
Такие удары и падения наотмашь, редко когда хорошо зауанчиваются для обеих сторон
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30k
Haratemich Полчаса назад
"Я муж": житель Воронежской области избил поругавшегося с его женой мужчину плоскогубцами
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12k
Toxictofa 57 минут назад
По моим наблюдениям, у скандально-гламурных шмар в 80-90% случаев окуевший бык-муж.
Сажать таких надо, чтобы спокойнее на улицах было.
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4k
Mike Snow Toxictofa 36 минут назад
Да, часто бык по поведению, но когда полезет на рожон и выхватит, то прикидывается несчастной жертвой нападения. Терпеть не могу таких тварей.
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4k
Mike Snow 58 минут назад
Боец сраный - бить не сопротивляющегося человека... еще сука прыгает сам, провоцирует. А видно, что драться то не умеет, жаль что он в бубен не отхватил, а ушатал бы его - тот не стал бы "не иметь претензий", а плакал бы как мразь что на него напали 100%.
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1k
мега гон Час назад
ЯЖЕМУЖ
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5k
SuperTroll 2 часа назад
А второй раз то зачем уже ударил? Чел стоял и он его опять саданул..хз уже тянет на статью
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5k
Игорь 2 часа назад
вот так ТП посадила своего МУЖА
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7k
Клёст 2 часа назад
,,Потерпевший претензий не имеет,, это не более чем смягчающее обстоятельство.
Факт преступления подтверждается видео, так что ребятам теперь только договариваться, что это инсценировка, или точно судимость.
Я не ошибаюсь? Правоведы?
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20k
Михаил Сметанкин Клёст 14 минут назад
Заява должна быть. У нас органы без заявы редко что делают.
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6
PaBLoS 3 часа назад
Кусок мудака с плоскогубцами
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423
Dr.Gonzo 3 часа назад
Я его на Солянке видел )))))
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13
Hunde Beißer2 3 часа назад
Дикари..
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9k
ss 3 часа назад
Стадо дебилов.
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26k
Игорь ss 2 часа назад
Не нужно 2-3 шт округлять в стадо. Это вам не украина.
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121
DoctorBetruger Игорь Полчаса назад
Просто не понимаю, что вот тебя заставило вот это вот , простите, высрать ртом? Врожденное или приобретенное?
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