"Я муж": житель Воронежской области избил поругавшегося с его женой мужчину плоскогубцами

В городе Павловск, Воронежская область, на кассе в торговом центре поругались мужчина и женщина. Из-за чего возник конфликт неизвестно, однако женщина успела пригрозить оппоненту своим мужем. В итоге воинственный муж с плоскогубцами в руках пришел к ней на выручку на парковке.
Муж нанес мужчине несколько ударов, один из которых был плоскогубцами.
Позже история приняла неожиданный поворот. В пресс-службе регионального управления МВД журналисту «Вести Воронеж» заявили, претензий пострадавший ни к кому не имеет. Более того он утверждает, что никакой драки не было, а кровь появилась после неудачного падения. Несмотря на это сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
Позже история приняла неожиданный поворот. В пресс-службе регионального управления МВД журналисту «Вести Воронеж» заявили, претензий пострадавший ни к кому не имеет. Более того он утверждает, что никакой драки не было, а кровь появилась после неудачного падения. Несмотря на это сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
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По-любому у нее есть страничка с "гламурными" фотками .
А сохатый клиторолиз, готов без разбора ринуться в бой за своё право, отлизать ей вечером в очередной раз!!!
Такие удары и падения наотмашь, редко когда хорошо зауанчиваются для обеих сторон
Сажать таких надо, чтобы спокойнее на улицах было.
Факт преступления подтверждается видео, так что ребятам теперь только договариваться, что это инсценировка, или точно судимость.
Я не ошибаюсь? Правоведы?