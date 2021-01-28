"Я муж": житель Воронежской области избил поругавшегося с его женой мужчину плоскогубцами

Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео)

Неадекватные клиенты, которые могут высосать все соки во время работы

"Ты ж программист, почини!": убойные ситуации из будней сисадминов

Как раньше выглядели места, на которых были построены знаменитые...

Жесточайший черный юмор, который оценят циники и аморальные люди

Подозреваемый в нападении на автомобиль ФСБ тиктокер попросил у...

Былое

Собака лаяла на прохожего и вела его в сторону, пытаясь показать...

В Якутии разморозили тушу древнего шерстистого носорога

Девушка прославилась, забыв убрать "резинового друга" перед...

Лесные коты, разновидности

В Архангельской области разогнали пикет снеговиков

15 своевременных снимков, на которых чему быть, того не миновать

Дело Шамаича живёт и процветает

Вольфрам и его история

Парень обнаружил под кроватью кошку с котятами, а сейчас они -...

Что вы могли не знать о тоннеле под Ла-Маншем

Сотрудники ДПС спасли девушку и несли её на руках до автомобиля