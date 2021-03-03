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Мужчина нокаутировал двух посетителей караоке-бара в Липецке

Мужчина нокаутировал двух посетителей караоке-бара в Липецке (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 марта 2021 10:05
Сообщество : Жить в России
Метки: бар   видео   драка   караоке   караоке-бар   липецк   нейрохирургия   
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Поездкой в нейрохирургическое отделение больницы закончилось для двух мужчин 43 и 45 лет посещение караоке-бара в Липецке. На входе в заведение они поругались с одним из посетителей и были уложены на асфальт хорошо поставленными ударами. Сейчас драчуна ищет полиция.

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Метки: бар   видео   драка   караоке   караоке-бар   липецк   нейрохирургия   
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593
Вадим 2 часа назад
Нормально накидал, вот только добивать не надо было, теперь и наказание по строже будет.
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19k
Не местный 5 минут назад
ну сидеть уроду...
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2k
Mellivora 17 минут назад
Чебуреки. Скорее там их гнездо.
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15k
Александр 22 минуты назад
Нужна предыстория конфликта. Даже если он и является пострадавшим в ходе конфликта, самообороны тут нет- футболить по голове, бессознательного оппонента, это дно.
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5k
Игорь 24 минуты назад
технично поднял срок
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Красавчик, четко разобрался, по мужски. Добро должно быть с кулаками. И зло тоже с кулаками.
Не сидел, не мужик. Кто не нюхал параши на зоне, тот не мужик.
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1k
Sergey Frank Borman 14 минут назад
Кто не был петухом, тот не мужик?
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430
Николай Краснов Полчаса назад
"...Никогда не разговаривайте с неизвестными..." М.А. Булгаков....)
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12k
Совранский Полчаса назад
Сейчас драчуна ищет полиция.(с) - точнее - Сейчас обороняющегося ищет полиция.
p/s другой вопрос - зря добивал(не спортивно) и ответить придется((
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1k
cbgcbr 44 минуты назад
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5k
mr.Poher 47 минут назад
Сядет. Найдут. Лицо видно отлично.
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12k
Андрей Дядя 55 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Михалыч Час назад
Видимо плохо пел... Караоке -зло.
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8k
harlamov Час назад
Стоял курил спокойно, никого не трогал. Зачем эти барберы к нему полезли? Думали легкая добыча? В итоге нежданчик прилетел.
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36k
Вепс harlamov 36 минут назад
Что-то подсказывает что началось все ещё в баре. Когда потерпевшие выходят на улицу видно как мужик реагирует на них.
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505
Оксид Бетона Час назад
опять чурчхела
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8k
krivsan Час назад
красиво
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2k
Max Lu 2 часа назад
ок, держите нас в курсе
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Агент Безопасной Национальности Max Lu Час назад
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