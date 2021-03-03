Мужчина нокаутировал двух посетителей караоке-бара в Липецке

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Поездкой в нейрохирургическое отделение больницы закончилось для двух мужчин 43 и 45 лет посещение караоке-бара в Липецке. На входе в заведение они поругались с одним из посетителей и были уложены на асфальт хорошо поставленными ударами. Сейчас драчуна ищет полиция.
Инцидент произошел в воскресенье, 28 февраля. Реанимационные бригады скорой помощи доставили мужчин в больницу в тяжелом состоянии.
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Метки: бар видео драка караоке караоке-бар липецк нейрохирургия
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Не сидел, не мужик. Кто не нюхал параши на зоне, тот не мужик.
p/s другой вопрос - зря добивал(не спортивно) и ответить придется((