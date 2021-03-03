Мужчина нокаутировал двух посетителей караоке-бара в Липецке

Поездкой в нейрохирургическое отделение больницы закончилось для двух мужчин 43 и 45 лет посещение караоке-бара в Липецке. На входе в заведение они поругались с одним из посетителей и были уложены на асфальт хорошо поставленными ударами. Сейчас драчуна ищет полиция.

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