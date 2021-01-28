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Бабушка решила посидеть на коленке у одного из пассажиров в автобусе

Бабушка решила посидеть на коленке у одного из пассажиров в автобусе (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2021 09:07
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   автобус   бабушка   видео   неожиданно   
489
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В автобусе одной из пожилых пассажирок похоже захотелось мужского внимания. Она не придумала ничего лучше, чем сесть на колено незнакомому ей мужчине. Удивленный таким поведением пассажир запечатлел пожилую женщину.

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Метки: Реакция   автобус   бабушка   видео   неожиданно   
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27  комментариев
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2k
PbIBOK 55 минут назад
А просто уступить место пожилому человеку не догадался? Значит ты идиот и думай что с тобой заигрывают.
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3
Ник Лу 4 минуты назад
Бабушка пранкер? Или сила Акс эффекта?)))
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−2
георгий флойд 6 минут назад
заманали эти пенсионеры... пора уже сделать платный проезд для них
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4k
Стас 6 минут назад
Сидит мужик на рельсах.
Подходит другой и говорит:
-Подвинься, я тоже сяду.
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12k
Объект реальности 15 минут назад
Просто это бабкино место. Да у них бывают такие закидоны как удетей вот это мемто и точка. Надо было просто пересесть.
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824
Олеся К 16 минут назад
с ума сошла просто
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9k
ss 42 минуты назад
А через две остановки она сказала: "Теперь, как порядочный человек, ты должен на мне жениться!"
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50k
pynh ss Полчаса назад
Бабушка решила посидеть на коленке у одного из пассажиров в автобусе
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9k
ss pynh 17 минут назад
Хм... Согласен. Это многое объясняет.
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8k
Иван Акимов 51 минуту назад
Я инвалид. Хожу с клюшкой. Ездил часто на метро. И мне уступали место. Вот только почему то это делали только нерусские. А русскомордые сидели с царским видом...
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50k
pynh Иван Акимов 49 минут назад
Может быть потому что вы их называете "русскомордыми"?
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3k
AlcoVolk Иван Акимов 14 минут назад
я ходил долго на костылях, а потом несколько лет с палочкой(хотя обещали, что вообще ходить не буду). И в транспорте мне ВСЕГДА уступали место, хотя я об этом никого никогда и не просил. И знаете кто это в основном был? ХОРОШИЕ ДОБРЫЕ ЛЮДИ! и русские и нерусские и молодые и пожилые.
У хороших и плохих людей нет национальностей.
А Вы походу из тех, кому все ДОЛЖНЫ и тут нет никакой разницы между инвалидом/яжматерью/сетрвозной бабкой. Все вы инвалиды, инвалиды души и ума.
Удачи.
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180
Александр Час назад
Так под тобой же место нагретое.
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1k
ALEX Час назад
Идиотская постановка!
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394
Александр Час назад
маразм крепчал
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30k
Alex Час назад
Понравился)
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34k
dima423 Час назад
бабуля просто заигрывала)
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9k
Kostick Час назад
хорошо не на лицо) видать с прошкой шаляпиным спутала
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