Бабушка решила посидеть на коленке у одного из пассажиров в автобусе

В автобусе одной из пожилых пассажирок похоже захотелось мужского внимания. Она не придумала ничего лучше, чем сесть на колено незнакомому ей мужчине. Удивленный таким поведением пассажир запечатлел пожилую женщину.
Хотела тепла и ласки?
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Метки: Реакция автобус бабушка видео неожиданно
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Подходит другой и говорит:
-Подвинься, я тоже сяду.
У хороших и плохих людей нет национальностей.
А Вы походу из тех, кому все ДОЛЖНЫ и тут нет никакой разницы между инвалидом/яжматерью/сетрвозной бабкой. Все вы инвалиды, инвалиды души и ума.
Удачи.