Если бы браузер Microsoft Edge был человеком и мог говорить

После переустановки операционной системы Windows большинство пользователей почти сразу же скачивают новый браузер. Юмористы с Youtube-канала Viva La Dirt League решили показать, как вел бы себя при этом стандартный браузер Microsoft Edge, если бы был человеком.
Шел первый час после переустановки Windows. А какой браузер предпочитаете вы?
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Метки: Internet Explorer Microsoft Edge Windows 10 google chrome windows видео прикол режим инкогнито
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Режим инкогнито - это специальный режим браузера, при котором пользователь не оставляет никаких следов работы в браузере.
но мне вообще фиолетово какой браузер, вообще не вижу в них разницы. что я не правильно делаю?
$sudo dpkg -i --force-depends google-chrome-stable_current_amd64.deb