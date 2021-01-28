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Если бы браузер Microsoft Edge был человеком и мог говорить

Если бы браузер Microsoft Edge был человеком и мог говорить (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2021 09:28
Сообщество : Юмор
Метки: Internet Explorer   Microsoft Edge   Windows 10   google chrome   windows   видео   прикол   режим инкогнито   
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После переустановки операционной системы Windows большинство пользователей почти сразу же скачивают новый браузер. Юмористы с Youtube-канала Viva La Dirt League решили показать, как вел бы себя при этом стандартный браузер Microsoft Edge, если бы был человеком.

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Метки: Internet Explorer   Microsoft Edge   Windows 10   google chrome   windows   видео   прикол   режим инкогнито   
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7  комментариев
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6k
vitenok 45 минут назад
А что в гугле режим инкогнито даёт?
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31k
Лесли 🥰 vitenok Полчаса назад
То что не сохраняется история))
Режим инкогнито - это специальный режим браузера, при котором пользователь не оставляет никаких следов работы в браузере.
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3k
AlcoVolk 6 минут назад
я конечно пользуюсь компом так себе, по работе ну и там киношку посмотреть какую, фишки полистать, новости.
но мне вообще фиолетово какой браузер, вообще не вижу в них разницы. что я не правильно делаю?
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896
Roman 10 минут назад
Хороший ролик, только опаздали лет на 15
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158
Ирина Шапошникова 46 минут назад
Все хаят мелкомягких, а если бы они не встроили эксплорер в виндовс, то как бы вы скачали хром или огнелиса или оперу.
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2k
Ilya Volodin Ирина Шапошникова 21 минуту назад
$wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.debhttps://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
$sudo dpkg -i --force-depends google-chrome-stable_current_amd64.deb
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