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Конфликт мужчины и наглой попрошайки

Конфликт мужчины и наглой попрошайки (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2021 09:36
Метки: видео   конфликт   наказание   попрошайка   ссора   
504
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К сидящему в автомобиле мужчине подошла женщина и попросила денег. На возмущение автора по поводу того, что она подходит к нему уже не первый раз, попрошайка обругала его, а потом плюнула в лицо.

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Метки: видео   конфликт   наказание   попрошайка   ссора   
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15k
Егор Полчаса назад
Лесбиян избил педерастку... куда мы катимся?
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Никита 11 минут назад
Никогда не подаю попрошайкам на улице. Помогаю продуктами пожилым соседям,денег они не берут.
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16k
СергейПименов 24 минуты назад
Два дебила - это сила. Они нашли друг друга.
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27k
Fat Lynx Полчаса назад
Интеллектуал...
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204
1izbrain 38 минут назад
Ну и нафига надо было вообще окно открывать, разговор заводить и вообще какое-либо внимание оказывать такому персонажу. Что хотел- то и получил.
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2k
Frank Borman 39 минут назад
Рассерженный клиент - это очень злой клиент.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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53k
pynh 54 минуты назад
Какой спокойный мужик
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