Конфликт мужчины и наглой попрошайки

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К сидящему в автомобиле мужчине подошла женщина и попросила денег. На возмущение автора по поводу того, что она подходит к нему уже не первый раз, попрошайка обругала его, а потом плюнула в лицо.
Женщина попыталась скрыться, но далеко убежать ей не удалось. В видео присутствует ненормативная лексика.
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Метки: видео конфликт наказание попрошайка ссора
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