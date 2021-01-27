Забравшийся на крышу дома пес шокировал своего хозяина

Снимавший с крыши рождественскую гирлянду американец был очень удивлён, когда обнаружил своего пса рядом. Пытаясь понять, как питомец забрался на крышу, автор решил посмотреть запись с камеры наблюдения
Сперва мужчина предположил, что его кто-то разыграл и поднял животное на крышу. Однако на записи с камеры видно, как пес самостоятельно поднялся по лестнице.
Источник:
Ссылки по теме:
- Встреча четвероногого героя
- Такса компенсирует свой рост большой палкой
- Настоящий профи: пес-волейболист переиграл хозяина
- Шкодливый пёс, который знает, кто в доме хозяин
- В яблочко: щенок неприятно удивил мужчину
30
Понравилось30
Новости партнёров
Загрузка...
А как спускаться,так снимитееее меняяяя!