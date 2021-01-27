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Забравшийся на крышу дома пес шокировал своего хозяина

Забравшийся на крышу дома пес шокировал своего хозяина (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2021 11:53
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   крыша   неожиданно   пес   прикол   собака   сша   
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Снимавший с крыши рождественскую гирлянду американец был очень удивлён, когда обнаружил своего пса рядом. Пытаясь понять, как питомец забрался на крышу, автор решил посмотреть запись с камеры наблюдения

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Метки: в мире   видео   крыша   неожиданно   пес   прикол   собака   сша   
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Активная 4 часа назад
Хахаха))) Класс. Только как его от туда теперь снять?
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6k
Перст Указующий Активная 4 часа назад
горизонтально - на смартфон
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1k
Владимир 2 часа назад
У меня на улице стоит металлическая лестница на чердак, там пролеты такие что мне трудно ноги поднимать. Офигел когда увидел как летом коты по той лестнице бегают.
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5k
citrus1 3 часа назад
В дрессировке собак как раз нет вопросовв верх по лестнице а вот вниз
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7k
DumDum 3 часа назад
Вообще-то некоторые хозяева некоторых собак специально учат передвигаться по подобным лестницам. Но факт, что не только у нас елки на майские выбрасывают, радует...
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42k
Цыц тут у меня 4 часа назад
Нахуа, спрашивается, он туда залез?
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0
Alex Ko Цыц тут у меня 3 часа назад
к хозяину
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37k
Нанук Паналык 4 часа назад
Мой кошак такой же..Как вверх по лестнице - так вперед меня!
А как спускаться,так снимитееее меняяяя!
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Активная Нанук Паналык 4 часа назад
Да, да, аналогично - все они такие! )))
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