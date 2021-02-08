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Сообразительный бездомный пёс просит угощение у продавца

Сообразительный бездомный пёс просит угощение у продавца (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2021 11:59
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   киоск   ларек   позитив   прикол   пёс   собака   
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В Воронеже сидящих в автомобиле людей заинтересовал пёс у киоска быстрого питания. Он встал на задние лапы и стал просить угощения у продавца. Со стороны животное было похоже на постоянного клиента, который что-то покупал.

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Метки: видео   животные   киоск   ларек   позитив   прикол   пёс   собака   
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Alex Djeff Час назад
Вот скажите, как такие собаки могут стать бездомными? На самом деле - не смешно, особенно с этим бл*дским хохотом за кадром...
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