Сообразительный бездомный пёс просит угощение у продавца

В Воронеже сидящих в автомобиле людей заинтересовал пёс у киоска быстрого питания. Он встал на задние лапы и стал просить угощения у продавца. Со стороны животное было похоже на постоянного клиента, который что-то покупал.
Постоянный покупатель.
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