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Знакомьтесь, птица Бородач!

Знакомьтесь, птица Бородач!

Автор:
14 марта 2024 10:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   бородач   животные   интересно   птица   удивительно   
964
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Знакомьтесь, это Бородач. Но не Александр Родионович, поэтому понимать и прощать его не за что. Речь идет о птице! И это единственное известное животное, рацион которого практически полностью состоит из костей.

Да, это действительно брутальная птичка. А все благодаря особой желудочной кислоте, которая может быстро растворить кости, зубы и даже копыта. На все про все Бородачу надо примерно день.

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Метки: Видео   бородач   животные   интересно   птица   удивительно   
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6  комментариев
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78k
Viktor Час назад
Ну тогда ему сюда!

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9k
Роман Полчаса назад
И че переварит? Или следующий аттракцион как она эту кость будет высерать?
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11k
Клёст Полчаса назад
Задумаю кого-нибудь убить, заведу себе таких целый курятник))
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12k
Гомерчик 51 минуту назад
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