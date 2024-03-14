Знакомьтесь, птица Бородач!

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Знакомьтесь, это Бородач. Но не Александр Родионович, поэтому понимать и прощать его не за что. Речь идет о птице! И это единственное известное животное, рацион которого практически полностью состоит из костей.
Да, это действительно брутальная птичка. А все благодаря особой желудочной кислоте, которая может быстро растворить кости, зубы и даже копыта. На все про все Бородачу надо примерно день.
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