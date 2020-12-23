Подполковник полиции прибыл на вызов и получил по шапке от разгулявшегося чеченца: видео

Теперь гражданину Ахяду Шумаеву за применение насилия, неопасного для жизни или здоровья представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч.1 ст. 318 УК РФ), если факт такового признает суд, будет определено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Всё. Тушите свет, сливайте воду!