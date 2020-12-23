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Подполковник полиции прибыл на вызов и получил по шапке от разгулявшегося чеченца: видео

Подполковник полиции прибыл на вызов и получил по шапке от разгулявшегося чеченца: видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2020 00:47
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   криминал   москва   нападение   насилие   полицейский   чеченец   
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Мужчина утомился гулять в московском ресторане и дабы внести в отдых некоторое разнообразие, устроил в заведении погром. А когда на место происшествия прибыл наряд во главе с подполковником полиции, разгорячённый от молодецкой удали гражданин, требуя продолжения банкета, отвесил последнему смачного леща. Подполковник, отвернувшись, разговаривал по телефону и такой подачи явно не ожидал, поэтому сразу не успел пресечь поползновение хама.

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Метки: 360подмосковье   криминал   москва   нападение   насилие   полицейский   чеченец   
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24
Юрьевич 13 часов назад
"А когда на место происшествия прибыл наряд во главе с подполковником полиции"

Прям вот подпол, зам начальника прибыл с нарядом? Прям подполковник по вызову! Что-то тут не так, ну ездят подполковники, да ещё зам начальники по вызову с нарядом на рядовую драку в кафешке... явно не вся информация представлена.
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1k
Сашкин Полчаса назад
Рамзанотрахи недоделанные))
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131
Paul Zibert Полчаса назад
Раньше на вызовы сержанты-лейтенанты ездили,а теперь целые подполковника! Так и до генералов скоро очередь дойдет,видно,нечем им больше заниматься, кроме как на вызовы ездить.
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2k
Вячеслав Сериков 40 минут назад
Рамзан вызовет этого зверька на родную поляну, спросит "ты что, шайтан, делаешь?" И тот так сильно раскается в содеянном, что этого будет достаточно для свершения правосудия в РФ... позорище ментам. Отмудохать в звероприемнике для начала просто необходимо.
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5k
Rus77 46 минут назад
Этих ослоё6ов и так нельзя пускать в цивилизованное общество, а когда они нажираются бухнины (что коран и мухамед запрещают категорически) вообще чертями становятся дикими!
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0
Племянник Час назад
вангую. через недельку будут извиняться перед мвд.
Хотя подпол явно крышует этот кабак, но всё таки был при исполнении
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12k
Пумба Час назад
Подполковник полиции прибыл на вызов и получил по шапке от разгулявшегося чеченца: видео
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145
Филимон Филимонов 2 часа назад
Зверьков уже боится вся ментура.Скоро,скоро на выпендрёж зверьков будут выезжать генералы от СК с предложением замять инцидент где нибудь в сауне.
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47
Nikolay 2 часа назад
Ндас это вам не интелегентов очкастых на пикетах вязать, тут и по шапке можно получить
.
Менты прям не торопятся за работу взятся)))
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251
udok7856 2 часа назад
Если бы понты светились , кавказ было бы видно с марса. Этих товарищей нужно держать у себя в республике. Есть конечно хорошие люди среди них, но большая часть когда с республики приезжают, то вообще плюют на все законы и людей.
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545
vit34 2 часа назад
Сейчас бабосов завезут полковнику к НГ и в принципе всё,конфликт исчерпан
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105
ОЭиР 2 часа назад
[мат] Обезьяна спустилась с гор
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2k
mtonaka 2 часа назад
Что это пьяный чечен делал в Московском ресторане? Наверное намаз совершал?
Что они вообще тут делают?
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1k
Alex1982 3 часа назад
В Америке их бы уже вальнули всех без разбору... А у нас подполковнику можно леща дать...
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15k
Пронька Грезной 3 часа назад
Теперь гражданину Ахяду Шумаеву за применение насилия, неопасного для жизни или здоровья представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей грозит большое искреннее официальное извинение.
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1
KP⭕️К⭕️ДИЛ🐊 3 часа назад
Ждем извинений подполковника за испорченный вечер!
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50k
pynh 3 часа назад
и нихера этому овцелюбу не будет
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52
Alexander Stekolnikov pynh 2 часа назад
ну не скажите... Теперь Рамзан вежливо попросит его приехать в Грозный и устроит его на работу дворником на ближайшие 5 лет. Мало кто смог отказать Рамзану в гостеприимстве. Били прециденты уже...
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1k
Лёха 3 часа назад
Для сравнения: Екатеринбург,Саргиз Арутюнян, весом 100 кг видит перед собой очкарика весом 60 кг и бьет его с размаху по лицу. А очкарик возьми да и ударь в ответ, в итоге пострадавший падает и разбивает голову об асфальт.
Итог:
Очкарик получил 121 тысячу в пользу фонда обязательного страхования, 30 тысяч Арутюняну на лечение, моральный вред 200 тысяч, 57 тысяч на юристов.
И срок...
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−52
kazakh 3 часа назад
Каждый русский сидит на чеченской бутылке. Даже мент
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5k
Rus77 kazakh 50 минут назад
Ты со своей мамкой не сравнивай, которая у всех кишлаков на кую перепрыгала!
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3k
Виталий Лынов 3 часа назад
К животным никогда нельзя поворачиваться спиной
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Вах! Ждем извинений полицаев перед Рамзаном Кадыровым. Господин Ахяд культурно отдыхал в ресторане, когда к нему до@бался наряд полиции. Этот полицейский произвол уже не лезет ни в какие ворота.
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