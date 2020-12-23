Подполковник полиции прибыл на вызов и получил по шапке от разгулявшегося чеченца: видео

Мужчина утомился гулять в московском ресторане и дабы внести в отдых некоторое разнообразие, устроил в заведении погром. А когда на место происшествия прибыл наряд во главе с подполковником полиции, разгорячённый от молодецкой удали гражданин, требуя продолжения банкета, отвесил последнему смачного леща. Подполковник, отвернувшись, разговаривал по телефону и такой подачи явно не ожидал, поэтому сразу не успел пресечь поползновение хама.
Теперь гражданину Ахяду Шумаеву за применение насилия, неопасного для жизни или здоровья представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч.1 ст. 318 УК РФ), если факт такового признает суд, будет определено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Всё. Тушите свет, сливайте воду!
Источник:
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Прям вот подпол, зам начальника прибыл с нарядом? Прям подполковник по вызову! Что-то тут не так, ну ездят подполковники, да ещё зам начальники по вызову с нарядом на рядовую драку в кафешке... явно не вся информация представлена.
Хотя подпол явно крышует этот кабак, но всё таки был при исполнении
Менты прям не торопятся за работу взятся)))
Итог:
Очкарик получил 121 тысячу в пользу фонда обязательного страхования, 30 тысяч Арутюняну на лечение, моральный вред 200 тысяч, 57 тысяч на юристов.
И срок...