11-летняя жертва насилия умерла при родах

Кошмарный случай произошел в бразильском штате Пара. 43-летний мужчина три года состоял в связи с 11-летней девочкой, но ее родные узнали обо всем лишь когда девочка забеременела и умерла от преждевременных родов.
11-летняя Луана Коста из сельского муниципалитета Уруара на севере Бразилии, в штате Пара, умерла при преждевмеменных родах от насильника, который соблазнил ее в 9-летнем возрасте и три года состоял с ней в связи,прежде чем кошмарная история вскрылась из-за беременности девочки. 43-летний Франсинильдо Мораес убедил Луану сделать фотографии. на которых они смотрелись бы "как настоящая взрослая пара" и вскоре склонил ее к сожительству. Когда Луане было 11, она забеременела. Беременность окончилась трагически: на шестом месяце у девочки случились преждевременные роды, на четвертый день после них Луана умерла от осложнений.
Самое кошмарное в этой истории, что родные девочки ничего не знали о происходящем до тех пор, пока беременность не стала заметна. Они отвели ее к врачу, который диагностировал у нее беременность сроком пять месяцев. Лишь после этого Луна призналась во встречах с 43-летним насильником. По ее словам, он запугивал ее, заставляя никому не рассказывать о происходящем, и встречался с ней вдали от деревни. Вскоре после шокирующего признания у девочки начались роды, после чего она умерла. Мораес на данный момент находится на свободе. о его местонахождении полиция ничего не знает: вероятнее всего, он бежал из родных мест.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: беременность бразилия криминал насилие несовершеннолетняя преждевременные роды преступление смерть
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Сыну 10 лет. Какой там секс? Там еще полный детсад с бирюльками... Игрушки-стрелялки.
1-летняя, млять, девочка.
Автор поста - однолетняя девочка.