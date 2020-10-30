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11-летняя жертва насилия умерла при родах

11-летняя жертва насилия умерла при родах (3 фото)

Автор:
30 октября 2020 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: беременность   бразилия   криминал   насилие   несовершеннолетняя   преждевременные роды   преступление   смерть   
1285
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Кошмарный случай произошел в бразильском штате Пара. 43-летний мужчина три года состоял в связи с 11-летней девочкой, но ее родные узнали обо всем лишь когда девочка забеременела и умерла от преждевременных родов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: беременность   бразилия   криминал   насилие   несовершеннолетняя   преждевременные роды   преступление   смерть   
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2k
ваня панкин Час назад
писец... куда катится мир...
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2k
Ivan ваня панкин Час назад
Отголоски старого мира, скорее. Это принято было в средние века, сейчас только в диких странах с дикими религиями. В цивилизованом мире это вызывает отторжение.
Сыну 10 лет. Какой там секс? Там еще полный детсад с бирюльками... Игрушки-стрелялки.
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12k
speaktr-st 49 минут назад
В чем сложность перед отправкой просто прочитать то, что отправляешь?
1-летняя, млять, девочка.
Автор поста - однолетняя девочка.

В чем сложность перед отправкой просто прочитать то, что отправляешь? 1-летняя, млять, девочка. Автор поста - однолетняя девочка.
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4k
Станислав 55 минут назад
11-летняя жертва насилия умерла при родах
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1k
cnob7 Станислав 51 минуту назад
лайкодрочеры, соревнуюясь, кто быстрее выложит говнопост, не смотрят, что копипастят. в топку всех. админы нихрена не работают
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18k
Вишенка Крокодилова Час назад
На фото не очень она на жертву похожа (мужика не оправдываю, конечно).
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184
.. Час назад
ну я думаю с ним разберутся как положено в Бразилии
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5k
KSquared .. 56 минут назад
Только если кто-то его узнает. Полиция-то искать серьезно не будет.
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