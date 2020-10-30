11-летняя жертва насилия умерла при родах

Самое кошмарное в этой истории, что родные девочки ничего не знали о происходящем до тех пор, пока беременность не стала заметна. Они отвели ее к врачу, который диагностировал у нее беременность сроком пять месяцев. Лишь после этого Луна призналась во встречах с 43-летним насильником. По ее словам, он запугивал ее, заставляя никому не рассказывать о происходящем, и встречался с ней вдали от деревни. Вскоре после шокирующего признания у девочки начались роды, после чего она умерла. Мораес на данный момент находится на свободе. о его местонахождении полиция ничего не знает: вероятнее всего, он бежал из родных мест.