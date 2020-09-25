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Насильник не вынес и трети наказания, отмеренного индонезийским судом

Насильник не вынес и трети наказания, отмеренного индонезийским судом (7 фото)

Автор:
25 сентября 2020 18:21
Сообщество : Криминал
Метки: индонезия   криминал   наказание   насилие   преступление   публичные избиения   тяжкое наказание   удары палкой   
4203
7
Житель Индонезии, признанный виновным в сексуальном насилии над ребенком, был приговорен к 175 ударам палкой, но сумел выдержать лишь 52 из них.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: индонезия   криминал   наказание   насилие   преступление   публичные избиения   тяжкое наказание   удары палкой   
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32  комментария
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8k
кира 2 часа назад
За насилие над детьми, надо не пороть палками, а эти палки в задницу вставлять до кровавых соплей!
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14k
Жупел - Кипучая сера Минуту назад
За такое преступление надо было не бить палкой, а посадить на эту палку!!!!
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5k
Bhaal 4 минуты назад
Очень правильная мера. Но потом надо на кол.
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28k
Юр21 24 минуты назад
А чё, кина не будет?!
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699
Сергей 41 минуту назад
Попали в Ад американец, индус и русский.
Черт им говорит:
- Всем, кто сюда попадает, я даю шанс перейти в Рай. И достает здоровенный кнут. - Кто выдержит три удара не закричав - свободен! Можете защищаться чем хотите.
Первым вышел американец.
- Чем защищаться будешь?
Американец взял огромный камень:
- я готов!
Черт ударил в первый раз... камень вдребезги. Второй раз... американец заорал...
- Следующий! говорит Черт.
Выходит индус.
- Чем будешь защищаться?
- Ничем! - Я всю жизнь занимался йогой и в медитации мое тело не чувствует боли!
- Ладно.
Первый удар. Индус молчит
Второй удар. Индус молчит
Третий удар. Индус молчит
- #&*% твою... Еще никто не выдерживал трех ударов! - говорит Черт! - ты свободен, можешь спокойно идти в Рай.
- Нет, - говорит индус. - я хочу остаться и посмотреть. Во всех анекдотах русские выигрывают. Хочу посмотреть, как на этот раз у него получится.
- Ладно, останься. - Ну, русский, чем думаешь защищаться? спрашивает Черт.
- Чем защищаться... - чем защищаться - индусом, конечно....
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29k
Элек Мек 42 минуты назад
Палач то был мастак и вот...
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4k
sivanov1079 44 минуты назад
Повесили б за яйца на пальме... палки какие-то
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1k
Serhio Konyakoff 51 минуту назад
После получения всех оставшихся ударов,все палки,которыми били этого ублюдка, будут замочены в соляном растворе,вставлены ему в задницу и прокручены несколько раз против часовой стрелки.
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3k
livaneth 56 минут назад
При Екатерине Второй 1000 ударов выдавали сразу. Ставили в шеренгу батальон солдат, каждому в руки шомпол и.....
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200
Борис Колесниченко Час назад
Раньше клеймо выжигали, в наше время надо метить таких на лоб татуировкой, и чтобы отмечался всю жизнь у участкового. Это помимо палок или шишек.
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13k
vikklu Час назад
А вот за алкоголь эт они зря.
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8k
gnyS i Час назад
Насильник не вынес и трети наказания, отмеренного индонезийским судом
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−14
Князь Курбский Час назад
Мухамед тоже детей пялил.
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15k
Alush Князь Курбский 3 минуты назад
У него и жен-то было в четыре раза больше чем четыре.
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11k
Михаил Карпов Час назад
Насильник не вынес и трети наказания, отмеренного индонезийским судом
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223
arioh1 2 часа назад
Не совсем понятно, что будет после того как все удары закончатся, на свободу выпустят?
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3k
panama 2 часа назад
Мда, за изнасилование РЕБЁНКА- удары палкой?????!!!! Да что с этим прогнившем миром происходит?!
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252
Nane First NameLast panama 47 минут назад
Там умеют так палкой бить, что этот урод не один раз на тот свет просился. Бьют максимально больно и чтобы как можно долше болело и заживало. Стараются не калечить, ну а там как ... Цель - отбить охоту. Он потом будет еще лет 10 от одного только вида детей в сторону шарахаться.
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563
Алексей Nane First NameLast 14 минут назад
За небольшое вознаграждение тебе принесут трамал с парацетомолом. Пару часов вообще боли чувствовать не будешь.
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978k
Сергей 2 часа назад
Маловато присудили! Надо было раз в десять больше, тогда нормально: полсотни получил, отключился, подлатали, ещё полсотни и так до тех пор, пока не получит все 1750 или не окочурится после очередной серии!
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252
Nane First NameLast Сергей 43 минуты назад
Столько никто не выдержит. Если так сделают - он сдохнет или натурально с ума сойдет от болевого шока. Цель наказания чтобы максимально мучался. А все смотрели на него и понимали, что так делать нельзя.
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978k
Сергей Nane First NameLast 36 минут назад
В том-то и дело, что 175 может и выдержать!
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1k
Mr. Derevo Сергей 4 минуты назад
Жестоко, к палачу.
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1k
Mr. Derevo Nane First NameLast 2 минуты назад
Можно без боли. Закрыть на пол месяца в звуконепроницаемую комнату, без окон с мигающей лампой и не давать спать. Но такое наказание только в том случае если действительно виновен.
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15k
Марина 2 часа назад
Ну за ребёнка могли бы и ещё палок ему накинуть.
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1k
Владимир Порохин Марина 59 минут назад
и не по спине
...
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2k
KL11 2 часа назад
что-то на фото он медитирует. Где КРОВИШШША я вас спрашиваю?
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