Насильник не вынес и трети наказания, отмеренного индонезийским судом

Житель Индонезии, признанный виновным в сексуальном насилии над ребенком, был приговорен к 175 ударам палкой, но сумел выдержать лишь 52 из них.
Мужчина по имени Рон, признанный виновным в изнасиловании ребенка, был приговорен судом индонезийской провинции Банда Ачех к 175 ударам палкой, однако смог выдержать лишь 52 из них.
Изначально насильника приговорили к 175 ударам, но 6 из них он скостил себе полугодовым тюремным сроком - ему засчитали по месяцу отсидки за каждый удар.
Наказание преступника, как принято в Банда Ачех, проходило в присутствии группы людей. Однако в связи с эпидемией коронавируса зрители были немногочисленны и стояли на приличном удалении от места порки.
После 52 удара насильник потерял сознание и был осмотрен вызванным медиком. Врач заявил, что мужчина не способен вынести остальную часть наказания, поскольку существует риск повреждения сосудов спины и массированного кровотечения.
После заключения врача насильника отвезли обратно в тюрьму, где его должны подлечить до той степени, чтобы он был в состоянии выдержать продолжение порки. Когда он будет в форме, ему придется выдержать оставшиеся 117 ударов.
Вместе с Роном наказанию были подвергнуты еще несколько человек, обвиненных в азартных играх. Они получили по 8 ударов палкой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Черт им говорит:
- Всем, кто сюда попадает, я даю шанс перейти в Рай. И достает здоровенный кнут. - Кто выдержит три удара не закричав - свободен! Можете защищаться чем хотите.
Первым вышел американец.
- Чем защищаться будешь?
Американец взял огромный камень:
- я готов!
Черт ударил в первый раз... камень вдребезги. Второй раз... американец заорал...
- Следующий! говорит Черт.
Выходит индус.
- Чем будешь защищаться?
- Ничем! - Я всю жизнь занимался йогой и в медитации мое тело не чувствует боли!
- Ладно.
Первый удар. Индус молчит
Второй удар. Индус молчит
Третий удар. Индус молчит
- #&*% твою... Еще никто не выдерживал трех ударов! - говорит Черт! - ты свободен, можешь спокойно идти в Рай.
- Нет, - говорит индус. - я хочу остаться и посмотреть. Во всех анекдотах русские выигрывают. Хочу посмотреть, как на этот раз у него получится.
- Ладно, останься. - Ну, русский, чем думаешь защищаться? спрашивает Черт.
- Чем защищаться... - чем защищаться - индусом, конечно....