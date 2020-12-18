Женщина закрыла за собой дверь и попала под стеклянный дождь

Выходя из помещения, женщина аккуратно прикрывала за собой стеклянную дверь. Однако что-то пошло не так и дверь разлетелась на сотни осколков. Происшествие запечатлела камера видеонаблюдения.
Шокированная женщина так и осталась стоять с дверной ручкой.
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