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Женщина закрыла за собой дверь и попала под стеклянный дождь

Женщина закрыла за собой дверь и попала под стеклянный дождь (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 14:22
Метки: в мире   видео   дверь   неожиданно   неудача   повезло   стекло   
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Выходя из помещения, женщина аккуратно прикрывала за собой стеклянную дверь. Однако что-то пошло не так и дверь разлетелась на сотни осколков. Происшествие запечатлела камера видеонаблюдения.

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Метки: в мире   видео   дверь   неожиданно   неудача   повезло   стекло   
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10k
ЕвгенийДончак 50 минут назад
...а чувак подошёл и теперь не знает как выйти: двери нет, открывать нечего - ловушка.
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18k
SerGProS 18 минут назад
Видать на совесть прикрутили к двери ручку:)
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