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Сообщество Жизнь в США 509 постов • 195 подписчиков подписаться
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Мужчина чуть не погиб, когда обрезал крону высокой пальмы

Мужчина чуть не погиб, когда обрезал крону высокой пальмы (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2020 14:41
Сообщество : Жизнь в США
Метки: бензопила   в мире   видео   калифорния   пальма   повезло   сша   фейл   
1805
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Житель штата Калифорния, США, решил обрезать крону 30-метровой пальмы, чтобы листья не нанесли травм прохожим при падении. Он забрался на дерево, срезал верхушку и чуть не отправился в незапланированный полет.

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Метки: бензопила   в мире   видео   калифорния   пальма   повезло   сша   фейл   
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17  комментариев
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797
евгений Час назад
Мне кажется оператор точно знал, что произойдёт что-то подобное и даже ждал этого)
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6k
Кенвуд 4 минуты назад
Катапульта
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5k
Trenzel2003 4 минуты назад
Классный аттракцион! И главное тебе еще и платят за эти ощущения.
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193k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 9 минут назад
Сколько лет этому видео?
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−3
Алексей Расторгуев 9 минут назад
Был бы профи, спилил бы у комля.
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3k
cfhfwby 16 минут назад
Шикарный аттракцион!!! Круто! Надо это "дерево" срочно обилетчивать!!! На другое оно уже не годно.
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12k
jungar 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
со звуком
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19k
Davy Jones 56 минут назад
Паниковатые на пустом месте пост получился. Мужик профи, все чётко, при отделении верхушки прижался к стволу, чтобы не ращмотало, страховка на месте инструмент закреплен.
При уменьшении амплитуды уверенно продолжил работу.
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3k
Едондер пуп Davy Jones 53 минуты назад
Это про наших лесорубов так надо говорить! А это пиндос, не понимаете, что ли?
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19k
Davy Jones Едондер пуп 46 минут назад
Аааа а, понятно, забыл, что везде надо видеть политический подтекст
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30k
parallax Davy Jones 17 минут назад
Был бы профи, привязал бы ствол пальмы к соседнему дереву.
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7k
Колорад Час назад
Надо было под собой пилить - так бы не качало.
:D
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511k
Alex Chebrikov Автор поста Час назад (изменен)
Это же происшествие (вроде бы) со звуком и с чуть другого ракурса.

Ссылка youtu.be
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12k
jungar Alex Chebrikov 22 минуты назад
блин. сначала написал потом прокрутил)))
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
полное не знания законов физики)))жив остался и то хорошо))
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
Это брат того идиота , который в лифте спиртом прикурил
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4k
Lacoste Час назад
Слабоумие и отвага!
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