Мужчина чуть не погиб, когда обрезал крону высокой пальмы

Житель штата Калифорния, США, решил обрезать крону 30-метровой пальмы, чтобы листья не нанесли травм прохожим при падении. Он забрался на дерево, срезал верхушку и чуть не отправился в незапланированный полет.
Тонкий ствол начал раскачиваться из стороны в сторону, заставляя держащего в руке бензопилу мужчину поверить в существование всевозможных богов.
Источник:
Ссылки по теме:
- На афроамериканца упала сброшенная во время протеста статуя Конфедерации
- Кит чуть не проглотил туристок на каяке
- Ледовый комбайн загорелся на катке во время работы
- Мусорный контейнер чуть не нокаутировал девушку
- Природа тоже может дать сдачи
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...
При уменьшении амплитуды уверенно продолжил работу.
:D