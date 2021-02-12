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Решивший помедитировать в горах парень стал свидетелем извержения вулкана

Решивший помедитировать в горах парень стал свидетелем извержения вулкана (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2021 09:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гватемала   в мире   видео   вулкан   медитация   неожиданно   повезло   
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В Гватемале парень разбил с друзьями на горе лагерь и решил помедитировать на фоне спящего вулкана. Однако внутренний покой во время утренней медитации был прерван началом извержения вулкана.

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Метки: Гватемала   в мире   видео   вулкан   медитация   неожиданно   повезло   
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8  комментариев
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56k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
он обратился к миру и мир ему ответил . все нормально
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15k
Александр Полминуты назад
Даже у вулкана бомбануло, от придурка стримера-тиктокера, который решил хайпануть, медитируя на камеру.

СУКА, ты должен был поймать просветление, "наедине с космосом", а не с кучей лайков и бурлящим чатиком!
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740
Victor Полчаса назад
а без видеокамеры не медитируется?
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740
Victor Полчаса назад
а из соседнего топика китайская девочка мимо не пролетала?
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4k
Дарвин и аморальная премия 37 минут назад
Я тоже,когда в туалете медитирую,то извергаюсь как вулкан
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124
Активная Жизнь 40 минут назад
Не факт конечно - однако очень похоже на постановочное видео с футажом извержения.
Это на сколько должны сойтись обстоятельства чтоб так всё совпало? ) Вы сидите на горе, занимаетесь медитацией, Вас при этом снимают с правильного ракурса - как вдруг извержение вулкана) Вероятность ооооочень ничтожна. Однако если это так - парень может назвать себя счастливчиком)))
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1k
AРТУР ITA 41 минуту назад
Опять тик токеры?Прям совпало.
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566
Вадим 2 часа назад
Вот пусть идет теперь и размедитирует как было
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