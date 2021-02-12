Решивший помедитировать в горах парень стал свидетелем извержения вулкана

10 занимательных фактов из жизни Пушкина

Женщина закрыла за собой дверь и попала под стеклянный дождь

Иногда полезно иметь в друзьях плохих парней

Вооруженное ограбление в Бразилии пошло не по плану

Водитель мусоровоза чуть не сгорел на работе

От отдыха надо получать максимум удовольствия