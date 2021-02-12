Решивший помедитировать в горах парень стал свидетелем извержения вулкана

В Гватемале парень разбил с друзьями на горе лагерь и решил помедитировать на фоне спящего вулкана. Однако внутренний покой во время утренней медитации был прерван началом извержения вулкана.
Внезапно вулкан за его спиной проснулся и, подняв в воздух клубы дыма, начал извержение.
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СУКА, ты должен был поймать просветление, "наедине с космосом", а не с кучей лайков и бурлящим чатиком!
Это на сколько должны сойтись обстоятельства чтоб так всё совпало? ) Вы сидите на горе, занимаетесь медитацией, Вас при этом снимают с правильного ракурса - как вдруг извержение вулкана) Вероятность ооооочень ничтожна. Однако если это так - парень может назвать себя счастливчиком)))