Не поваляешь, не поешь: досадная кулинарная неудача

Пожилой мужчина решил пересыпать плов из казана в специальное большое блюдо. Однако все пошло не по плану и его действия стали иллюстрацией поговорки «Не поваляешь, не поешь».
Сколько боли в этом видео...
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А если это он чужие старания своим выпендрёжем загубил, то картечь из обреза в пузо прямо на месте вполне заслужил)))