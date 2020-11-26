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Не поваляешь, не поешь: досадная кулинарная неудача

Не поваляешь, не поешь: досадная кулинарная неудача (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 08:22
Сообщество : Еда
Метки: в мире   видео   еда   неудача   плов   фейл   
442
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Пожилой мужчина решил пересыпать плов из казана в специальное большое блюдо. Однако все пошло не по плану и его действия стали иллюстрацией поговорки «Не поваляешь, не поешь».

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Метки: в мире   видео   еда   неудача   плов   фейл   
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8  комментариев
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87
Бодан Бачевский 5 минут назад
Рассыпчатый плов получился
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5k
Игорь 3 минуты назад
да ладно - там еще до хрена осталось
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5k
Lev Asriev 15 минут назад
С пловом такая неудача особенно обидна, учитывая то огромное время, которое идет на его готовку...
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2k
Запускайте Берлагу! 23 минуты назад
Ссылка m.youtube.com
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30
Владимир 24 минуты назад
Оба схватились за верхнюю тарелку ))
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7k
Клёст 47 минут назад
Если сам готовил то ещё куда ни шло.
А если это он чужие старания своим выпендрёжем загубил, то картечь из обреза в пузо прямо на месте вполне заслужил
)))
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3k
lexa 49 минут назад
ну и ладно
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9k
Типа граф Час назад
Пердун старый решил мастеркласс показать по перевороту казана
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