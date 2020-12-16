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Бесстрашный котенок прогулялся по балкону и заставил хозяев всерьез поволноваться

Бесстрашный котенок прогулялся по балкону и заставил хозяев всерьез поволноваться (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 13:05
Сообщество : Животные
Метки: балкон   в мире   видео   животные   котенок   коты   повезло   
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Коты по своей природе являются крайне любопытными животными. Буквально ничто не должно ускользнуть от их внимания. Котенок решил исследовать балкон на большой высоте и поспособствовал появлению нескольких седых волос на голове хозяев.

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Метки: балкон   в мире   видео   животные   котенок   коты   повезло   
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9k
Антон Семёныч Час назад
Кошки не понимают какая высота под ними и не умеют просчитывать возможные риски. Точно так же, они перебегая дорогу перед машиной, не понимают с какой скоростью она движется и представляет ли она для неё опасность или нет. Поэтому их так часто сбивают.
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25k
Антон 9 минут назад
У соседей по балкону был кот. Он считал нашу половину балкона своей, и лазал к нам на передних лапах, как турникмен, где ему регулярно отвешивала пилюлей моя кошка, которая на законных правах отражала атаки агрессора. Иногда в дело вмешивался я, и кот, злобно шипя, отступал на свою половину, бодро перебирая лапами. Я только слышал, как он скрипел когтями по бетону и высаживался на своей вражеской территории. Однажды, совершая очередное победоносное отступление со свежими царапинами на морде, он скрылся за перегородкой, но скрип когтей почему-то не последовал.
Оказалось, диверсант сорвался, и временно передисквалифицировался в десантника, бодро свистнув вниз с четвёртого этажа. Хозяйка его потом нашла, целого, но немного задумчивого. Больше он к нам не лазал.
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16k
SolomonA 13 минут назад
У него же 9 жизней - чего ему волноваться?
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9k
lon 18 минут назад
Такого же возраста котенок у меня с балкона сиганул ) Благо, что второй этаж )
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−12
Егор 19 минут назад
У меня был похожий случай, Открыл окно пашол на кухню сделать чаю прихожу в комнату и вижу за окном мой кот сидит на и смотрит на меня в другом конце окна, вот тогда у меня сердце в пятки скакануло, причем подоконник за окном сделан из метала под углом градусов 15 или больше, хз как этот говнюк не упал.
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23k
Sergey Полчаса назад
Вот же кисдюк мелкий, у меня у самого сжало в груди.
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8k
Rihovich 40 минут назад
Сами же и испугали Туруна своими воплями, чуть не слетал к праотцам...
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30k
Лесли 🥰 51 минуту назад
Ужас!)))) С ума сошел Туруня)))
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10k
Serg2001 Час назад
Трюк выполнен профессионалом. Не повторять! Опасно!
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