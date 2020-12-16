Бесстрашный котенок прогулялся по балкону и заставил хозяев всерьез поволноваться

Коты по своей природе являются крайне любопытными животными. Буквально ничто не должно ускользнуть от их внимания. Котенок решил исследовать балкон на большой высоте и поспособствовал появлению нескольких седых волос на голове хозяев.
Ох уж это кошачье любопытство.
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Оказалось, диверсант сорвался, и временно передисквалифицировался в десантника, бодро свистнув вниз с четвёртого этажа. Хозяйка его потом нашла, целого, но немного задумчивого. Больше он к нам не лазал.