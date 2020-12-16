Побежавший за игрушкой пес совершил незапланированный полёт

Мужчина бросил своему псу игрушку и запечатлел забавный казус. Неудачная встреча с качелями заставила питомца не только побегать, но и полетать.
Пес немного перестарался и, оттолкнувшись от качелей, сделал эффектное сальто.
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