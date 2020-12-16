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Побежавший за игрушкой пес совершил незапланированный полёт

Побежавший за игрушкой пес совершил незапланированный полёт (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 08:25
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   качели   мяч   прикол   собака   
922
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Мужчина бросил своему псу игрушку и запечатлел забавный казус. Неудачная встреча с качелями заставила питомца не только побегать, но и полетать.

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Метки: видео   животные   качели   мяч   прикол   собака   
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3  комментария
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504
Владимир Час назад
Надо было с камерой еще на 2-3 км отойти от пса...
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308
D. K 11 минут назад
Еще бы увидеть, что там. Эх...зрение у меня уже не то.
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30k
Лесли 🥰 Час назад
Ну, капец)))
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