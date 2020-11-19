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Английский бульдог придумал для себя развлечение, которое причиняет боль хозяйке

Английский бульдог придумал для себя развлечение, которое причиняет боль хозяйке (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2020 12:41
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   мяч   прикол   собака   юмлр   
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Хозяйка безобидного на вид пса показала, каким довольно болезненным для неё способом питомец играет с мячом. Похоже, что четвероногого друга часто брали на одиночную тренировку по теннису.

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Метки: видео   животные   мяч   прикол   собака   юмлр   
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nabaal 49 минут назад
чуваак
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Picard

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