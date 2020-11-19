Английский бульдог придумал для себя развлечение, которое причиняет боль хозяйке

Хозяйка безобидного на вид пса показала, каким довольно болезненным для неё способом питомец играет с мячом. Похоже, что четвероногого друга часто брали на одиночную тренировку по теннису.
Хорошо, что он не играет бильярдными шарами!
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