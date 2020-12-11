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Хаски боится воды в бассейне

Хаски боится воды в бассейне (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 09:46
Сообщество : Животные
Метки: бассейн   видео   животные   прикол   собака   хаски   
427
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Очаровательный пес породы хаски долго не мог решиться зайти и поплавать в бассейне и всем своим видом старался показать, как ему страшно.

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Метки: бассейн   видео   животные   прикол   собака   хаски   
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2  комментария
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16k
SolomonA 59 минут назад
Китаеза взял бы и сам прыгнул.. А то песеля только заставляет..
И вообще - может он просто манту мочить не хочет..
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20k
Батончик с маком 51 минуту назад
а рыбок он вытаскивает из аквариума и заставляет бегать
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Alonso

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