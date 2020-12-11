Хаски боится воды в бассейне

Очаровательный пес породы хаски долго не мог решиться зайти и поплавать в бассейне и всем своим видом старался показать, как ему страшно.
В итоге всё оказалось не так страшно, как казалось псу. Он собрался с духом и прыгнул в воду.
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И вообще - может он просто манту мочить не хочет..