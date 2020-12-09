В РФ прошли масштабные учения стратегических наступательных сил

В ходе учений были произведены пуски стратегических крылатых ракет всей ядерной триадой (на земле, воде и воздухе). Пуски были осуществлены с ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, с борта АПЛ «Карелия» из подводного положения, а также пуск баллистической ракеты с космодрома «Плесецк».



«К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России. В ходе мероприятия отработаны практические действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил и атомной ракетной подводной лодки Северного флота», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.