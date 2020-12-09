В РФ прошли масштабные учения стратегических наступательных сил

В День Героев Отечества в РФ прошла масштабная тренировка стратегических наступательных сил. Учения проходили под руководством Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина.
В ходе учений были произведены пуски стратегических крылатых ракет всей ядерной триадой (на земле, воде и воздухе). Пуски были осуществлены с ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, с борта АПЛ «Карелия» из подводного положения, а также пуск баллистической ракеты с космодрома «Плесецк».
«К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России. В ходе мероприятия отработаны практические действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил и атомной ракетной подводной лодки Северного флота», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России. В ходе мероприятия отработаны практические действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил и атомной ракетной подводной лодки Северного флота», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Сообщается также, что все поставленные задачи тренировки выполнены успешно и в полном объёме.
Пуски ракет осуществлялись по полигонам «Кура» и «Пембой». Пуски были произведены из акватории в Баренцевом море, космодрома «Плесецк», самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов Энгельс и Украинка.
фото: Минобороны РФ ,видео: минобороны РФ ,текст: Александр Точка
Пуски ракет осуществлялись по полигонам «Кура» и «Пембой». Пуски были произведены из акватории в Баренцевом море, космодрома «Плесецк», самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов Энгельс и Украинка.
фото: Минобороны РФ ,видео: минобороны РФ ,текст: Александр Точка
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Метки: Минобороны РФ армия россии новости пуски ракет путин россия стратегические силы ядерная триада
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Это что за новые такие силы? В России таких нет. Есть только разные войска для обороны. РВСН тоже оборонные.
Россия- мирная Страна. Но её "Бронепоезд стоит на запасном пути".
Так что- никаких "наступательных сил".
Тогда что полезного для человечества сделали те же пиндосы, кроме развязывания постоянного войн и террора в третьих странах?