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В РФ прошли масштабные учения стратегических наступательных сил

В РФ прошли масштабные учения стратегических наступательных сил (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 21:54
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: Минобороны РФ   армия россии   новости   пуски ракет   путин   россия   стратегические силы   ядерная триада   
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В День Героев Отечества в РФ прошла масштабная тренировка стратегических наступательных сил. Учения проходили под руководством Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина.

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Метки: Минобороны РФ   армия россии   новости   пуски ракет   путин   россия   стратегические силы   ядерная триада   
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16  комментариев
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2k
Tano 2 часа назад
Обожаю такие посты!
Сразу чувствуется - вот теперь-то уж заживем!
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929
Kruma Час назад
Ну всё, сейчас от гордости фишки запылают. :) если бы ещё после пусков пенсии по 60тыс и зп было бы дело и гордость, а так очередные понты на которые уже всем давно все равно.
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10k
поручик Ржевский Час назад
Надо больше, ещё больше ракет!!!
Ссылка www.youtube.com
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28k
Юр21 2 часа назад
Хорошая новость!
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1k
Влад Чернов 2 часа назад
завтра в новостях начнется нытье от европы )))
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2k
Макар 3 часа назад
масштабная тренировка стратегических наступательных сил.
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Это что за новые такие силы? В России таких нет. Есть только разные войска для обороны. РВСН тоже оборонные.
Россия- мирная Страна. Но её "Бронепоезд стоит на запасном пути".
Так что- никаких "наступательных сил".
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518
neo 3 часа назад
Либеросня уже заныла: "Хватит бряцать оружием"?
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64k
Вит Вит neo 2 часа назад
Ща за пенсии ещё вспомнят....
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2k
Директор свежего воздуха neo 2 часа назад
Либо завтра с утра завывать начнут, методички еще не подвезли.
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1k
Дайно Морана 3 часа назад
А что хорошего и полезного для человека и человечества сделано Россией?
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19k
Владимир Дайно Морана 3 часа назад
А тобой? Или по твоему Россия должна перед всеми расстилаться и прям всем быть полезной что ли?
Тогда что полезного для человечества сделали те же пиндосы, кроме развязывания постоянного войн и террора в третьих странах?
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3k
rutt Дайно Морана 2 часа назад
Какое-то конкретно время интересует? Из недавнего, по историческим меркам, Человека в космос отправила, до этого сплотила вокруг себя народы и уничтожила фашистское гос-ва, а до этого Менделеева воспитала , Ломоносова выучила. Про музыку, живопись, поэзию говорить надеюсь не надо. Родине твоей землю подарила.
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27k
lem02 rutt 2 часа назад
Чёт народы разбежались при первой возможности.
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385
Ant_ 3 часа назад
А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ? А я думаю, что данному материалу не место на развлекательном ресурсе.
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11k
Алекс Ant_ 3 часа назад
А мы думаем что всем пох на то что ты думаешь....
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