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"Ты, гаденыш!" - методы воспитания от вахтерши в нижегородской школе

"Ты, гаденыш!" - методы воспитания от вахтерши в нижегородской школе (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 19:13
Сообщество : Жить в России
Метки: воспитание   гаджеты   дети   нижний новгород   образование   ребенок   россия   школа   
3092
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Вахтерша 101 школы Нижнего Новгорода попыталась успокоить разыгравшегося пятиклассника достаточно жесткими методами, обзывая его "гаденышем".

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Метки: воспитание   гаджеты   дети   нижний новгород   образование   ребенок   россия   школа   
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Вот такой хреновый год 3 часа назад
может данный выродок хамил, плевал, оскорблял... не видел ремня или хорошей затрещины, вряд ли женщина которая давно работает в школе, просто так накинется на личинку
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1k
Mellivora 7 минут назад
Если уж ученики и родители ни во что не ставят учителей, то уж вахтерша,уборщица, охранник для них вообще ничто, грязь, пыль, говно.
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2k
Allmaster 12 минут назад
Насильно отобрать мой телефон?
Даже если недоросли что то там накосячили, отнимать мобилу и что то там тереть - перебор.
А вообще, нет видео сначала.
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5k
B0n Полчаса назад
Просто создаётся небольшой взвод Компотов - и на дежурство.
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556
Nane First NameLast Полчаса назад
Почему эти малолетние утырки не снимают начало? Когда старшим начинают хамить. А снимают только когда им затрещина прилетает.
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2k
Тт 36 минут назад
Дети сейчас окуевшие в край.
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3k
Дмитрий Барановский 37 минут назад
Очередное снятое детками видео. Предыстория неизвестна, снят момент , когда взрослые уже на взводе.
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−89
im240 40 минут назад
с современными отморозками только розги помогут. причём пороть надо для начала родителей.
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20k
Russo Turisto 46 минут назад
Все удары шваброй по заднице, указкой по рукам (не путать с бейсбольной битой), а также подзатыльники и другие физические воздействия от учителей, вахтерш, завучей, бабушки и мамы, я учась в школе ЧЕСТНО ЗАСЛУЖИЛ! И никогда не обижался. А если бы пожаловался отцу - то получил бы еще звездюлей от него, поэтому молчал как партизан.
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Комментарий удален
−14
Комментарий удален
−14
239
sedoisever Час назад
Гадёнышем назвала неуправляемого мелкого наглеца? Ну и фашистка... Вместо того, чтобы поцеловать в жопу. Это какое же изуверство!
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16k
SolomonA Час назад
Ну это же классика! Кто тряпкой/шваброй от уборщицы не получал - считай и в школе не учился...
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83
Миша SolomonA 54 минуты назад
Это давно было, а сегодня заявляется "яжепапа" и начинает всех стулом бить. Сдала бы гадёныша директору - пусть воспитывает.
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1k
Гур Час назад
Пффф, у нас помнится, уборщица, она же вахтерша, баба Зина пиз.дянок направо-налево охреневшей школоте раздавала, можно было и шваброй по жбану получить....Но всегда по делу.
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930
Степан Алкоголик 2 часа назад
Думаю в будущем эта биомасса ещё даст, о себе знать
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4k
SSD 2 часа назад
У нас трудовик в непослушных киянкой кидался... Даже попадал) А с химиком дрались так, что валялись по полу... Сейчас дети какие то ватные, а учителя "забитые" до ужаса... Сидят за з/п в 20 тыс с толпой дебилов и слова им (дебилам) против не скажи, набегут #яжмамашки и затаскают по судам.
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936
евгений 2 часа назад
Слабоватые методы, я скажу.
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Даешь по Компоту в каждую школу!!!
Даешь по Компоту в каждую школу!!!Посмотреть
Даешь по Компоту в каждую школу!!!
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
сначала они мелкие засранцы, потом вырастают в гаденышей, после чего превращаются в говнюков. Ну это если не заниматься воспитанием
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33k
Элек Мек 2 часа назад
Аффтор не пиши хунью,ребёнок неадекватный говнюк, что признаёт и его мама.
Ребёнок уже извинился за своё поведение,вахтерша оттаскивала этого уродца когда он пытался избить другого ученика.
Кстати перед вахтёршей мальчик извинился тоже.
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29k
Alex 2 часа назад
Мелкий засранец наверняка быковать стал, за что и огреб. Так ему и надо.
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