"Ты, гаденыш!" - методы воспитания от вахтерши в нижегородской школе

Мальчик пытался вырваться, но женщина крепко вцепилась ему в руку, не отпуская его, даже когда вмешались преподаватели.

Подошедшая учительница, в свою очередь, у всех потребовала удалить видео и позже у детей насильно изъяли гаджеты и снесли его. Один из учеников успел перекинуть видео в облачное хранилище.