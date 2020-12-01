"Ты, гаденыш!" - методы воспитания от вахтерши в нижегородской школе

Вахтерша 101 школы Нижнего Новгорода попыталась успокоить разыгравшегося пятиклассника достаточно жесткими методами, обзывая его "гаденышем".
Мальчик пытался вырваться, но женщина крепко вцепилась ему в руку, не отпуская его, даже когда вмешались преподаватели.
Подошедшая учительница, в свою очередь, у всех потребовала удалить видео и позже у детей насильно изъяли гаджеты и снесли его. Один из учеников успел перекинуть видео в облачное хранилище.
Подошедшая учительница, в свою очередь, у всех потребовала удалить видео и позже у детей насильно изъяли гаджеты и снесли его. Один из учеников успел перекинуть видео в облачное хранилище.
Инцидент дошел до местного министерства образования.
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Даже если недоросли что то там накосячили, отнимать мобилу и что то там тереть - перебор.
А вообще, нет видео сначала.
Ребёнок уже извинился за своё поведение,вахтерша оттаскивала этого уродца когда он пытался избить другого ученика.
Кстати перед вахтёршей мальчик извинился тоже.