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Мужчина разбил стекло в двери парадной, когда шел в гости к родственникам

Мужчина разбил стекло в двери парадной, когда шел в гости к родственникам (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 09:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Всеволожск   Парадная   вандализм   видео   дверь   подъезд   россия   стекла   
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В одном из жилых комплексов города Всеволожска Ленинградской области мужчина с ребенком разбил стекло двери в парадной, когда шел в гости к родственникам. Герой видео попытался открыть магнитную дверь рывком, но она не поддалась. Тогда он решил приложить больше усилий и в конечном итоге разбил стекло.

Источник:

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Метки: Всеволожск   Парадная   вандализм   видео   дверь   подъезд   россия   стекла   
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19  комментариев
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5k
Игорь 2 часа назад
...маргиналы с девиантным поведением, живущие в соседней парадной.... - прочитав, испытал эстетическое удовольствие
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12k
Владислав Грецов 5 минут назад
металлические двери нужно ставить там где маргиналы живут...маленькая но экономия
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6k
Вася 23 минуты назад
ещё и на поребрик поди насрал
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2k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
Странно .. . видно же что не хотел этого , почему бы и не решить полюбовно ?
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14k
Ego sum qui sum 42 минуты назад
новость из разряда

новость из разряда
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36
Михаил Ego sum qui sum 37 минут назад
Плять, это интереснее чем про мужика и стекло
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1k
Brataxe 58 минут назад
Всё правильно. А если дверь в квартиру не открывают, то берёшь болгарку и спиливаешь петли.
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4k
Дмитрий Горчилин Час назад
Когда всю жизнь открывал дощатые ворота- и тут стеклянная дверь. Паник юнит!
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7k
babsbaberley Час назад
Откройте доброму человеку, а не то он выломает дверь. (с)
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6k
amrita Час назад
Мужчина был с ребенком... думаю, стекло разбилось по неосторожности.
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140
Алексей Гулевич Час назад
нечего называть Даниииил ...
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−20
kazakh Час назад
Россия вся населена маргиналами. Чему удивляться?
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
Не открыли тебе, че дверь рвать?
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27k
EvilHomer 2 часа назад
Он в гости драться ходит? Почему ему не открывают?
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20k
Vazari 2 часа назад
Насчет парня все ясно, но, на первый взгляд, стекло в этих дверях установлено с нарушениями. Если я правильно помню, в общественных местах используют стекла, исключающие возможность травмирования- многослойные, либо защищенные пленкой.
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873
Шурман Vazari Час назад
Я был свидетелем как наркоман головой проломил такое стекло которое от молотка не сразу разобьется . Дело было ночью , спим мне в 5 вставать на работу , время 4 утра шум на улице и крики о май год о май факинг год , дальше удары о подъездную дверь через минуту звук стекол и это чудо с спущенными штанами идет весь в крови садиться на трамвайную линию и срет :) вызвал полицию они его нашли за минут 5 приехали переписали повреждения и вот удача через сутки уже новая дверь стоит ( стекла еще толще ) :)
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36
Михаил Шурман Полчаса назад
... теперь наркоша работает, забивает головой железобетонные сваи на строительстве новой ветки метро
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Теперь это гей-парадная))
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