Мужчина разбил стекло в двери парадной, когда шел в гости к родственникам

На видео молодой человек по имени Даниил, снимающий квартиру на 14-м этаже в первой парадной, во вторую парадную ходит к родственникам. Но ключом с ним они делиться почему-то не хотят.



К сожалению, сам Даниил не ответил взаимностью на наши попытки урегулировать с ним вопрос в мирном порядке.



Родственники, живущие в соседней парадной сообщили нам, что единственной виной Даниила является то, что он попался и что мы зря удивляемся таким поступкам, поскольку, цитирую: "дом населен маргиналами с девиантным поведением и нам нужно к этому привыкнуть", а для устранения результатов такого поведения есть специальная строка в квитанции "Текущий ремонт".