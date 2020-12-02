Мужчина разбил стекло в двери парадной, когда шел в гости к родственникам

В одном из жилых комплексов города Всеволожска Ленинградской области мужчина с ребенком разбил стекло двери в парадной, когда шел в гости к родственникам. Герой видео попытался открыть магнитную дверь рывком, но она не поддалась. Тогда он решил приложить больше усилий и в конечном итоге разбил стекло.
Согласно размещенной местной управляющей компанией информации, мужчина снимает квартиру в соседней парадной, а в этот ходит в гости к родственникам.
Управляющая компания пыталась урегулировать с ним вопрос в мирном порядке, но тот отказался. Теперь её представители намерены подать заявление в полицию.
Управляющая компания пыталась урегулировать с ним вопрос в мирном порядке, но тот отказался. Теперь её представители намерены подать заявление в полицию.
Пишет представитель управляющей компании:
На видео молодой человек по имени Даниил, снимающий квартиру на 14-м этаже в первой парадной, во вторую парадную ходит к родственникам. Но ключом с ним они делиться почему-то не хотят.
К сожалению, сам Даниил не ответил взаимностью на наши попытки урегулировать с ним вопрос в мирном порядке.
Родственники, живущие в соседней парадной сообщили нам, что единственной виной Даниила является то, что он попался и что мы зря удивляемся таким поступкам, поскольку, цитирую: "дом населен маргиналами с девиантным поведением и нам нужно к этому привыкнуть", а для устранения результатов такого поведения есть специальная строка в квитанции "Текущий ремонт".
К сожалению, сам Даниил не ответил взаимностью на наши попытки урегулировать с ним вопрос в мирном порядке.
Родственники, живущие в соседней парадной сообщили нам, что единственной виной Даниила является то, что он попался и что мы зря удивляемся таким поступкам, поскольку, цитирую: "дом населен маргиналами с девиантным поведением и нам нужно к этому привыкнуть", а для устранения результатов такого поведения есть специальная строка в квитанции "Текущий ремонт".
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