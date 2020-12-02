Зажжение новогодней елки в якутском поселке во время пурги

В якутском поселке Тикси 1 декабря Дед Мороз и его друзья зажгли новогоднюю елку в рамках акции «Зима начинается с Якутии». Достигавший 35-40 метров в секунду ураганный ветер чуть не сорвал со сказочных персонажей праздничные костюмы.
На опубликованных в сети кадрах видно, как Дед Мороз, Чысхаан (якутский владыка холода) и другие персонажи сквозь снегопад и ураганный ветер пытаются дойти до елки, а затем зажигают на ней огни.
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