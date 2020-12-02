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Зажжение новогодней елки в якутском поселке во время пурги

Зажжение новогодней елки в якутском поселке во время пурги (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 08:16
Сообщество : Жить в России
Метки: ветер   видео   дед мороз   елка   люди   метель   пурга   россия   
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В якутском поселке Тикси 1 декабря Дед Мороз и его друзья зажгли новогоднюю елку в рамках акции «Зима начинается с Якутии». Достигавший 35-40 метров в секунду ураганный ветер чуть не сорвал со сказочных персонажей праздничные костюмы.

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Метки: ветер   видео   дед мороз   елка   люди   метель   пурга   россия   
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8  комментариев
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
А где пурга-то?
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Snork Snorkoff 11 минут назад
Метров 20 ветер, не больше.
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Горожанин 22 минуты назад
Ёлы-палы-позитив.
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DyadyaSasha 42 минуты назад
Там оператор упал в конце. С ним всё в порядке?
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ShySteR 56 минут назад
Красавчики) Они при желании могли и шашлыка потом пожарить)
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2k
Denis 2 часа назад
Это Тикси, сынок!
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