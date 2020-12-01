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Посетители магазина скрутили рецидивиста, когда он достал пистолет

Посетители магазина скрутили рецидивиста, когда он достал пистолет (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 11:32
Сообщество : Криминал
Метки: Волжский   видео   криминал   рецидивист   россия   
1756
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63-летний неработающий житель Волжского, имеющий шесть судимостей (одна из них за убийство) пришел в магазин и попросил продавщицу вызвать ему такси. Женщина отказалось и вступила с ним в словесную перепалку. В какой-то момент освободившегося в марте текущего года преступник решил перейти от слов к делу. Он достал пистолет и начал угрожать работнице торговой точки.

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Метки: Волжский   видео   криминал   рецидивист   россия   
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13  комментариев
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20k
Vazari Час назад
Молодцы мужики-рискнули полезть на вооруженного. А урку с 6 судимостями, с любой стороны гуманнее было бы усыпить на хрен.
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1k
Brataxe 22 минуты назад
6 судимостей
отличная система перевоспитания в стране.
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3k
Александр Brataxe 3 минуты назад
Я критически отношусь к тому что происходит в стране но вот таких персонажей как вы терпеть не могу. Даже там где не нужно вы стремитесь высказать нечто плохое в отношении России. Вот и сейчас!? К чему был этот ваш высер!? Вы думаете, что в США нет людей с 6 судимостями или в условной Норвегии!? Есть и дохрена!
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−14
Alexander Полчаса назад
нужно было пневматику засунуть ему в дупло и выстрелить, проще потом кукарекать на зоне!
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8k
uehl 53 минуты назад
а что это за чудо лысое в углу, охранник?
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14k
Александр Час назад
Прошу заметить, не чиновник, не мажор, а обычный биомусор. Так что никому откупаться от нашего суда не надо, он и так достаточно гуманный.

Пздц, таких в расход пускать надо, а не на волю.
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30k
Опаньки Час назад
то есть то, что пистолет был пневматическим поменяло статью грабеж на хулиганство?
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1k
Brataxe Опаньки 19 минут назад
Он не грабить пришел, а достал пистолет на отказ вызвать такси. Для невнимательных "В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 213 УК РФ- хулиганство и ч.1 ст. 119 УК РФ - угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью." Статьи две: хулиганство и угроза убийством.
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57k
Viktor Час назад
Ну так надо было засунуть с проворотом, мушку не спиливая!
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3k
Горожанин Час назад
Зачем таких мразей выпускать?
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7k
Тудаблин Час назад
6 судимостей и бродит дальше, "чудит".
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14k
AlexЕЙ Час назад
Домой ему захотелось.
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18k
SerGProS AlexЕЙ Час назад
Обычно такие на зимовку напрашиваются.
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