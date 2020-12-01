Посетители магазина скрутили рецидивиста, когда он достал пистолет

63-летний неработающий житель Волжского, имеющий шесть судимостей (одна из них за убийство) пришел в магазин и попросил продавщицу вызвать ему такси. Женщина отказалось и вступила с ним в словесную перепалку. В какой-то момент освободившегося в марте текущего года преступник решил перейти от слов к делу. Он достал пистолет и начал угрожать работнице торговой точки.

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