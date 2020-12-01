Посетители магазина скрутили рецидивиста, когда он достал пистолет

63-летний неработающий житель Волжского, имеющий шесть судимостей (одна из них за убийство) пришел в магазин и попросил продавщицу вызвать ему такси. Женщина отказалось и вступила с ним в словесную перепалку. В какой-то момент освободившегося в марте текущего года преступник решил перейти от слов к делу. Он достал пистолет и начал угрожать работнице торговой точки.
Инцидент произошел 27 ноября. Посетители магазина вовремя сориентировались и самостоятельно скрутили преступника, а затем передали его прибывшим стражам правопорядка. Позже выяснилось, что в руках у мужчины был пневматический пистолет.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 213 УК РФ- хулиганство и ч.1 ст. 119 УК РФ - угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 213 УК РФ- хулиганство и ч.1 ст. 119 УК РФ - угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
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Метки: Волжский видео криминал рецидивист россия
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Пздц, таких в расход пускать надо, а не на волю.