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Воры украли крышку люка и сами же в него провалились

Воры украли крышку люка и сами же в него провалились (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2020 08:27
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   канализационный люк   кража   люк   неудача   петрозаводск   россия   фейл   
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В Петрозаводске группа мужчин решила украсть канализационный люк, чтобы в дальнейшем сдать его на металлолом. Злоумышленники сняли крышку, погрузили её в багажник автомобиля и провалились задним колесом в открытый люк. Камера уличного видеонаблюдения запечатлела, как воришек настигла карма.

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Метки: видео   канализационный люк   кража   люк   неудача   петрозаводск   россия   фейл   
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1k
Александр Час назад
А где музыка из деревни дураков?
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286
Max 8 минут назад
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−96
VadymVlashy Полчаса назад
прекрасно! забрали люк, что-бы за него выручить деньги, но заплатили больше его стоимости за вытаскивание из ямы
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33k
AGM 57 минут назад
Крышки тырят на металл - это понятно. Интересно на сколько она на металлобазе потянет. Чермет же дешёвый совсем.
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581
Алексей AGM 49 минут назад
а когда у тебя вообще никаких вариантов нет, и такому будешь рад ((
а вообще - гандоны. там же ребенок или бабушка какая, провалится в этот люк
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286
Max AGM 8 минут назад
40*30=1200
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4k
SSD Час назад
-Мужики, что случилось?
-Да, вот, гандоны какие то люк украли, а я в него колесом попал...
-Ууу... Байдон, или Навальный - 100%.
-Не говори... Страна уродов... Поймал бы - руки вырвал.
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