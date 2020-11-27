Воры украли крышку люка и сами же в него провалились

В Петрозаводске группа мужчин решила украсть канализационный люк, чтобы в дальнейшем сдать его на металлолом. Злоумышленники сняли крышку, погрузили её в багажник автомобиля и провалились задним колесом в открытый люк. Камера уличного видеонаблюдения запечатлела, как воришек настигла карма.
Вытащить застрявшую машину помогли жильцы одного из ближайших домов. Управляющая компания собирается передать видеозапись, на которой виден номер автомобиля, в полицию.
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а вообще - гандоны. там же ребенок или бабушка какая, провалится в этот люк
-Да, вот, гандоны какие то люк украли, а я в него колесом попал...
-Ууу... Байдон, или Навальный - 100%.
-Не говори... Страна уродов... Поймал бы - руки вырвал.