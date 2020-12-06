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Природа в 2020 небывало очистилась не только из-за коронавируса, но и благодаря жуку-короеду

Природа в 2020 небывало очистилась не только из-за коронавируса, но и благодаря жуку-короеду (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2020 08:41
Метки: жук   короед   коронавирус   природа   
3660
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Короед за последнее десятилетие стал настоящей напастью Европы. Он буквально уничтожает леса от бельгийских Арденн на западе, до Беловежской пущи на востоке. В Германии против него от отчаяния применили армию, в Греции — церковь, но ничего не помогает. То же самое происходит и в Америке.

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Метки: жук   короед   коронавирус   природа   
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6k
Лаврентий 4 часа назад
Ничего не напоминает?
Ничего не напоминает?
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15k
Alush Час назад
Нету лучше наслаждения
Чем есть лесонасаждения!
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8k
Vacony 2 часа назад
дайте жучкам покушать нормально )
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2k
Theadore 4 часа назад
Наконец-то хорошие новости.
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29k
Михаил 5 часов назад
Природа в 2020 небывало очистилась не только из-за коронавируса, но и благодаря жуку-короеду
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