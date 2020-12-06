Природа в 2020 небывало очистилась не только из-за коронавируса, но и благодаря жуку-короеду

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Уничтоженные короедом ёлки в национальном парке Гарц, Германия. cc FährtenleserОднако, есть и хорошие новости. В октябре учёные обнаружили, что в американских лесах, подъеденных короедом, почти на 40% выросла популяция диких пчёл. А теперь выясняется, что благодаря короеду в чешские и немецкие леса возвращаются птицы и насекомые, которые уже давно считались крайне редкими или вовсе вымершими. Так в шумавских лесах обнаружили вид жуков-усачей, который в Чехии в последний раз наблюдали в 1946, и вид жуков-щитовидок, которых в последний раз видели в 1910. Кроме этого в леса возвращаются дятлы, глухари и волки.Сосны и, особенно, ели не являются для большей части Европы эндемическим видом и раньше росли главным образом в Альпах, Пиренеях и на севере континента, где короед не водится. В умеренной полосе их начали массово высаживать в конце 18-го века в коммерческих целях, чтобы добывать древесину, но особенный размах это приобрело после Второй мировой. В результате характер европейских лесов за последние 200 лет сильно изменился. Ели и сосны дают настолько плотную тень, что она не позволяет нормально вырасти подлеску и многим видам лиственных деревьев. Теперь короед их сожрал, трава, кустарники и лиственные деревья разрослись, и у пчёл и жуков опять появились жильё и пища — как и у питающихся ими птиц и мелких животных — и дальше по всей пищевой цепочке.