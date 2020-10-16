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Африканский телеведущий пытается читать новости на английском языке

Африканский телеведущий пытается читать новости на английском языке (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 09:05
Сообщество : Юмор
Метки: Бурунди   английский язык   африка   ведущий   коронавирус   прикол   юмор   
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Новости о коронавирусе на английском языке от ведущего из Бурунди. Похоже, что преподавателем у мужчины был сам Мутко!

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Метки: Бурунди   английский язык   африка   ведущий   коронавирус   прикол   юмор   
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6  комментариев
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19k
Евгений Час назад
Я знаю где он учился.
Ссылка www.youtube.com
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Петрович Полчаса назад
В Бурунди официальный язык - французский, так что англомову им знать необязательно.
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26k
EvilHomer Полчаса назад
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32k
AGM Полчаса назад
бабочка зачётная
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6k
Сгусток позитива Час назад
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24k
Acu900 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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