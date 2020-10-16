Африканский телеведущий пытается читать новости на английском языке

Новости о коронавирусе на английском языке от ведущего из Бурунди. Похоже, что преподавателем у мужчины был сам Мутко!
Мужчина очень старался донести информацию до зрителей, однако из-за плохого владения языком у него ничего толком не получалось.
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