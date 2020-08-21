Дельфины ловят рыбу грязевыми «сетями»

Знаете ли вы, что у дельфинов второе по величине соотношение размера мозга и массы тела среди всех форм жизни на Земле? Единственные существа с мозгом больше, чем у дельфинов - это люди. Поэтому дельфины невероятно продвинутые и умные.
На видео группа изобретательных дельфинов создала грязевые кольца на морском дне и полакомилась рыбой
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