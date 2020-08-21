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Дельфины ловят рыбу грязевыми «сетями»

Дельфины ловят рыбу грязевыми «сетями» (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2020 07:55
Сообщество : Животные
Метки: видео   дельфин   дельфины   животные   ловля рыбы   природа   
428
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Знаете ли вы, что у дельфинов второе по величине соотношение размера мозга и массы тела среди всех форм жизни на Земле? Единственные существа с мозгом больше, чем у дельфинов - это люди. Поэтому дельфины невероятно продвинутые и умные.

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Метки: видео   дельфин   дельфины   животные   ловля рыбы   природа   
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2  комментария
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8k
Rihovich 55 минут назад
Ну что, дельфинчики как всегда умнички! Хоть и хитрожопые!
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8k
Типа граф 39 минут назад
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Лан не урчи

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