Опавший листик с сюрпризом

Будьте внимательны, когда наступаете на опавшие листья. Самый обычный, на первый взгляд, листик вполне может оказаться живым существом.
Максимум скрытности
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