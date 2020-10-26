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Опавший листик с сюрпризом

Опавший листик с сюрпризом (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2020 08:32
Метки: Листовидка   бабочка   видео   интересно   камуфляж   маскировка   природа   
310
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Будьте внимательны, когда наступаете на опавшие листья. Самый обычный, на первый взгляд, листик вполне может оказаться живым существом.

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Метки: Листовидка   бабочка   видео   интересно   камуфляж   маскировка   природа   
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6k
kaboza 55 минут назад
во блин
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котегRUS 56 минут назад
Листовидка яванская
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