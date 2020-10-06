В московском метро пассажир попытался атаковать кашлявшую женщину без маски

Пассажир столичной подземки решил доступным ему методом покарать кашлявшую в вагоне женщину без медицинской маски. От расправы пострадавшую спасли очевидцы, которым удалось утихомирить мужчину.



Инцидент произошел в минувшие выходные на станции "Профсоюзная". Первоначально, как заявила женщина, подвыпивший пассажир толкнул ее на платформе, а позже он же бросился на нее с кулаками.



Вероятной причиной агрессии, по словам очевидцев, стало то, что пассажирка была без маски и постоянно кашляла. Нанести еще один удар по ее здоровью свидетели не дали – встали на пути "лекаря в маске".