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В московском метро пассажир попытался атаковать кашлявшую женщину без маски

В московском метро пассажир попытался атаковать кашлявшую женщину без маски (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 08:38
Сообщество : Пандемия
Метки: видео   конфликт   коронавирус   маска   метро   москва   пандемия   реакция   
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В московском метро мужчина выразил свою агрессию к женщине, которая ехала в вагоне без медицинской маски и кашляла. Незадолго до этого он толкнул ее на платформе, а потом решил разобраться с ней окончательно уже в вагоне поезда.

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Метки: видео   конфликт   коронавирус   маска   метро   москва   пандемия   реакция   
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12  комментариев
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5k
Шурави Полчаса назад
Не знаю помогает ли маска от короны, но если ты кашляешь, чихаешь, в соплях, то без всякой пандемии в общественных местах должен надевать маску, может эта пандемия и приучит к этому.
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3k
Serj81 7 минут назад
Раньше я кашлял когда хотел скрыть пердеж, а теперь пержу, когда хочу скрыть кашель
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925
Шурман 37 минут назад
Ой ой ой что делает тА :) а телефончик из рук выпустить слабо ? . Недавно стою курю и кашель начался , половина обходит стороной и только один мужик сидит смотрит , я ему говорю простите у меня корона он угу между пальцев у тебя корона :)
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1k
RaiJu Шурман 17 минут назад
Вот будешь лежать на ИВЛ и все равно не будешь верить, что у тебя корона.
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925
Шурман RaiJu 14 минут назад
Я за месяц уже 2 раза тесты сдавал , кашель у меня хронический , мне профессор даже справку дал что бы всякие люди не доканывали . Первый тест сдавал по приезду в страну второй после того как сам офигел от очень сильного кашля , болей в животе и диареи , все тесты негативные .
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33k
dima423 45 минут назад
сейчас время такое... если ты кашляешь и без маски это полное неуважение к окружающим... как взять и поссать в метро например...
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17k
BillyBonzz 47 минут назад
Там еще чурке бородатому справа сидящему тоже надо было до кучи подзатыльника дать.
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17k
BillyBonzz 49 минут назад
Все правильно, если каждому, кто без маски, сегодня давать п..дюлей то все будут в масках, как этого требует ситуация.
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4
Timofey2007 BillyBonzz 14 минут назад
Это у человека с головой х...ево стало.
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17k
BillyBonzz Timofey2007 12 минут назад
Все нормально у него))) Его послал Господь быть карающим мечом тех, кто в метро без маски!
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19k
Батончик с маком 58 минут назад
нех.уй кашлять на всех. бесят такие твари. вдруг она тубик, гриппозная, ковидная и т.д.
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7k
Vacony Час назад
помню подобные видео, только из Италии кажется, когда весной была изоляция, там таких без масок пинали безжалостно
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