В московском метро пассажир попытался атаковать кашлявшую женщину без маски

В московском метро мужчина выразил свою агрессию к женщине, которая ехала в вагоне без медицинской маски и кашляла. Незадолго до этого он толкнул ее на платформе, а потом решил разобраться с ней окончательно уже в вагоне поезда.
Пассажир столичной подземки решил доступным ему методом покарать кашлявшую в вагоне женщину без медицинской маски. От расправы пострадавшую спасли очевидцы, которым удалось утихомирить мужчину.
Инцидент произошел в минувшие выходные на станции "Профсоюзная". Первоначально, как заявила женщина, подвыпивший пассажир толкнул ее на платформе, а позже он же бросился на нее с кулаками.
Вероятной причиной агрессии, по словам очевидцев, стало то, что пассажирка была без маски и постоянно кашляла. Нанести еще один удар по ее здоровью свидетели не дали – встали на пути "лекаря в маске".
Инцидент произошел в минувшие выходные на станции "Профсоюзная". Первоначально, как заявила женщина, подвыпивший пассажир толкнул ее на платформе, а позже он же бросился на нее с кулаками.
Вероятной причиной агрессии, по словам очевидцев, стало то, что пассажирка была без маски и постоянно кашляла. Нанести еще один удар по ее здоровью свидетели не дали – встали на пути "лекаря в маске".
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