«Столько терплю! Хамло!»: учительница ИЗО отпинала ученика за сидение в телефоне

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В Краснодарском крае учительница, которую довел школьник своим поведением, швырнула хулигана на пол и пнула его.
У педагога сдали нервы, когда ученик в очередной раз ослушался и не убрал телефон. По словам его одноклассников, мальчик все время провоцирует учителей и балуется.
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Прекратить урок по причине срыва отдельным учеником и всему классу дать задание самостоятельно изучить тему и приготовиться к контрольной. Так сам класс уже будет воздействовать на неродивого.
Так же вызывать родителей, поднимать вопрос выше до директора. Но НИКОГДА не опускаться до рукоприкладства.