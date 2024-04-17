FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7879 постов • 3101 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники
«Столько терплю! Хамло!»: учительница ИЗО отпинала ученика за сидение в телефоне

«Столько терплю! Хамло!»: учительница ИЗО отпинала ученика за сидение в телефоне

Автор:
17 апреля 2024 09:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   воспитание   дети   довели   учитель   хамло   школа   
1257
1
1

В Краснодарском крае учительница, которую довел школьник своим поведением, швырнула хулигана на пол и пнула его.

У педагога сдали нервы, когда ученик в очередной раз ослушался и не убрал телефон. По словам его одноклассников, мальчик все время провоцирует учителей и балуется.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   воспитание   дети   довели   учитель   хамло   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
С таким отношением учителей скоро вообще не останется или образование станет платным. Необходимо немедленно вводить законы по которым не адекватных детей будут вышвыривать из школ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
11k
Михаил 16 секунд назад
кажись в декабре закон приняли на счет запрета мобильников в учебных заведениях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
ГТА Форевер 3 минуты назад
Надо узаконить физическое наказание - там на горохе стоять, линейкой по руке лбу. А с предков штраф в пользу учителя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
653
Mil-ast 3 минуты назад
Учитель никогда не должен поднимать руку на учеников. Учитель должен вести себя и строить уроки так, чтобы его любили и уважали. А кто не уважает, нужны другие методы воздействия.
Прекратить урок по причине срыва отдельным учеником и всему классу дать задание самостоятельно изучить тему и приготовиться к контрольной. Так сам класс уже будет воздействовать на неродивого.
Так же вызывать родителей, поднимать вопрос выше до директора. Но НИКОГДА не опускаться до рукоприкладства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
КВТИУ-80 5 минут назад
А выгнать в коридор из класса&сообщить родителям? Или это нынче не проходит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ivan 7 минут назад
«Столько терплю! Хамло!»: учительница ИЗО отпинала ученика за сидение в телефонеПосмотреть
«Столько терплю! Хамло!»: учительница ИЗО отпинала ученика за сидение в телефоне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Limon 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сидор Матрасыч Кадыков 49 минут назад
В стародавние времена дегенератов п.здили розгами. Подонки ходили как щёлковые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Booka1a Час назад
не поверю, что в законодательстве нет инструмента, позволяющего исключить ушлепка из школы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Наблюдатель Час назад
В кадре еще один малолетный уё...ок играющий в телефончике игры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Kostick 2 часа назад
срывает личинус урок? пусть его родители сидят на уроках, и следят за поведением диточки. а уж о том, как ведут себя эти дети, знаю прекрасно. несколько раз помогал классной детей проводить от школы к библиотеке. это же какие надо иметь нервы?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
150
risti Kostick Час назад
а если родители сами маргиналы или дебилы? Если выгонять таких детей из школы - они заполнят улицы, сколотят банды... Время уже упущено, наказание - это не решение проблемы, а только устранение её последствий. И поэтому проблема будет возникать снова и снова. Необходимы профилактика и воспитание изначально, встройка негодяев в общество, когда само общество создает такую среду где сложно быть сволочью. Но мир капитализма не предполагает этого. Властям так даже выгоднее, чтобы люди не лезли в их политику
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3397 постов (3092 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

844103



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 необычных и правдивых фактов, в которые сложно поверить
13 необычных и правдивых фактов, в которые сложно поверить
По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в документалку?!
По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в...
Набирающие популярность в сообществах
Мортал Комбат: Веселые и ностальгические картинки
Мортал Комбат: Веселые и ностальгические картинки
Девушки из Твери
Девушки из Твери
Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире
Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 апреля

Лучшие демотиваторы
Когда жизнь подкидывает тебе огурцы по акции не забудь взять с собой гайку – вдруг пригодится

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#история#забавно#авто аварии#Автовсячина#знаменитости#сарказм#дети
#животные#Юмор#в мире#интересное#аварии#кино#Россия#Китай#США#криминал
#машина#автомобили#Прикол#люди#ДТП#факты#фильм#позитив#Спасение#мигранты
Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире В Екатеринбурге учительница начальных классов таскала ребенка по классу В Екатеринбурге учительница начальных классов таскала ребенка по классу Бодрая разминка в классе Бодрая разминка в классе Очень крепкий сон ученика на уроке Очень крепкий сон ученика на уроке В Берлине школьники избили учителя из-за конфликта в Израиле В Берлине школьники избили учителя из-за конфликта в Израиле «Во-первых, они снимали, во-вторых, списывали». В калужской школе учительница избила подростка тетрадками и пеналом из-за телефона «Во-первых, они снимали, во-вторых, списывали». В калужской школе учительница избила подростка...

На что жалуетесь?

Вернуться